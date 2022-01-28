Сегодня ОЭЗ «Орел» обрела четвертого резидента. Это компания «Артико Керамикс»

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Всего несколько месяцев назад, в сентябре минувшего года, Корпорация развития Орловской области и компания «Артико Керамикс» презентовали российско-итальянский инвестпроект - строительство завода по производству керамической посуды в особой экономической зоне «Орел». А на сегодняшний день завод уже на стадии проектирования. В течение этого года инвестор будет выполнять строительно-монтажные работы и устанавливать оборудование. На следующий год запланированы ввод завода в эксплуатацию и постепенное наращивание объемов производства. Выход на проектную мощность предполагается в 2024 году.

Как декларирует инвестор, всего на заводе будут работать до 150 человек. Двадцати из них под руководством итальянских и российских специалистов предстоит пройти обучение управлению и работе в технических отделах. Новый завод в ОЭЗ «Орел» сможет производить до 16 тысяч видов керамических изделий в сутки. Есть план расширения производства до 2025 года. Он предполагает строительство в регионе новых фабрик и увеличение количества рабочих мест до 300. В производстве керамической посуды в Орловской области будет использоваться местное сырье. Инвесторы также отмечают, что работа завода простимулирует создание рабочих мест и для местных упаковочных компаний, и для производителей гипса, и для перевозчиков, металлообрабатывающих компаний, типографий и сферы розничных продаж. Важно, что вся продукция будет изготавливаться из экологически чистого сырья, а также предусмотрено безотходное производство.

Артур Тоноян, генеральный директор компании -инвестора «Артико керамикс», являющийся и генеральным директором по связям с зарубежными странами ассоциации APICI так комментирует выбор площадки: «Нас в ОЭЗ ППТ «Орел» привлекает наличие инфраструктуры, налоговые преференции и качественное консалтинговое сопровождение со стороны Корпорации развития Орловской области, что обеспечивает легкость входа на площадку в этой преференциальной зоне. Конечно, также важным фактором является наличие необходимого сырья в регионе и возможность кадрового обеспечения. А наглядным примером здорового инвестиционного климата в Орловской области стала история уже давно работающих в регионе итальянских предпринимателей».

Как пояснил Антон Старосельский, заместитель губернатора и председатель Совета директоров Корпорации развития Орловской области, которая сопровождает этот проект по принципу «одного окна», объем инвестиций на сегодняшний день, запротоколированный, подтвержденный инвестором, составляет 8 млн евро. Это включает вложение средств в подготовку площадки, строительство производственного цеха и оснащение его соответствующим оборудованием. Корпус завода займет площадь около 5 тыс. кв. метров, а строительство при существующих технологиях может продлиться от восьми до двенадцати месяцев.

«Что касается сроков, хочу отметить, что от идеи проекта до сегодняшнего события, получения компанией «Артико керамикс» статуса резидента, прошло меньше года. Параллельно идут процессы проектирования завода и подготовки к строительно-монтажным работам. Это очень оперативно, как, к примеру и в случае с третьим резидентом ОЭЗ - компанией «Три точки». Это получается благодаря слаженной работе всех участников процесса. В частности, органов региональной исполнительной власти - департамента экономического развития и инвестиционной деятельности, департамента промышленности и торговли, администрации Мценского района и специалистов Корпорации развития Орловской области» - отметил Антон Старосельский.