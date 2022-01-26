Олег Карпиков: «Нет нерешаемых проблем, если включить мозги и энергию»

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Несколько недель назад жителей Орловской области встревожил печальный случай: в Хотынецком районе бригада скорой помощи не успела приехать к пациентке с инсультом. Спасти человеческую жизнь не удалось. Среди местных жителей, да и вообще орловцев, зашла речь о создании добровольческого общества «помощи самим себе». С инициативой альтернативного решения этой проблемы выступил известный орловский меценат, бизнесмен и экс-депутат Олег Карпиков. Олег Владимирович не только предложил компенсировать затраты на доставку экстренных пациентов до больницы, но и обозначил несколько путей решения проблемы.

Олег Владимирович, расскажите подробнее о вашей инициативе. Как вы видите ее воплощение?

- Мы видим грустный случай, когда не удалось спасти человеческую жизнь, но сейчас не время критиковать систему здравоохранения. Я всегда был сторонником того, что нет нерешаемых проблем если приложить энергию и включить мозги. Думаю, в каждом районе найдутся добровольцы, у которых есть личный транспорт. В случае необходимости эти люди смогут отвезти больных в медицинское учреждение. Конечно, если пациент транспортабельный. Но мы все знаем, что на селе люди живут небогато, заработные платы маленькие. Именно поэтому я готов компенсировать добровольцам затраты на бензин, да и другие траты. Дело ведь здесь совсем не в деньгах, а в том, что, возможно, моя инициатива поможет сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Я уверен, что кто-то готов ездить бесплатно, у нас много добрых и отзывчивых людей. Но им не хватает толчка, стартовой точки. А средства, которые я готов выделить, - это небольшая стимуляция.

То есть речь идет о создании добровольческого объединения?

- Думаю, это громко сказано. Я вижу реализацию идеи на начальном этапе в таком формате. Например, возьмем какой-то один район, где можно было бы реализовать пилотный проект. Жители, готовые откликнуться в случае беды, оставляют свои контакты. Их список передают диспетчеру скорой помощи, в администрацию сельского поселения. Можно распечатать памятки и раздать местным жителям, которые будут знать, к кому обратиться, если вдруг машина скорой задерживается. Тогда может быть спасена человеческая жизнь. А связанные с транспортировкой затраты я компенсирую. Хотя в будущем, если люди откликнутся, то можно организовать и оплачиваемые курсы добровольцев, провести ликбез по азам медицины. Но это в дальнейшем, сейчас главное - начать. Предложить людям простой ответ на важные вопросы: как помочь ближнему, как спасти жизнь.

Кто-то может сказать, что ответы на эти вопросы должны искать чиновники. Ведь для этого мы и платим налоги. Как вы думаете, не станет ли инициатива палкой о двух концах? Вдруг во властных структурах решат, что можно не искать выходы из сложившейся ситуации, раз Карпиков предложил решение?

- У меня нет задачи организовать целую систему, это задача чиновников. Моя цель, повторюсь, сдвинуть дело с мертвой точки. Я всегда считал, что лучше действие, чем бездействие. Возможно, эта инициатива станет посылом, отправной точкой, предложением, как решить существующую проблему. У нас в среде чиновников принято оправдывать нерешенные проблемы отсутствием финансирования. Так вот, многие ситуации решаются не только деньгами. Стоит включить голову, и можно найти альтернативное решение. И ведь это касается не только медицины. Возьмем ситуацию с зимней уборкой территорий. Лишь ленивый в этом году не жаловался на завалы снега. Еще будучи депутатом городского совета, я говорил о том, что муниципалитету нецелесообразно содержать большое количество техники. Она требует обслуживания, она простаивает, она ломается. А ведь у администрации есть договоры с коммерческими организациями, которые имеют свою технику, и в случае обильных снегопадов эти машины привлекаются. Только нужно вовремя заплатить. В городе есть спецтехника, так зачем ждать, пока все дороги заметет, и при этом содержать автопарк коммунальных машин?

Вы считаете, что под другим углом можно смотреть на любые социальные проблемы?

- Конечно. И снова скажу, что многие решения не требуют больших затрат. Вот еще пример. В пик пандемии в больницах региона практически закончились койко-места для коронавирусных больных. И при этом сколько в городе муниципальных зданий, которые стоят с заколоченными окнами, пустуют и разваливаются? Взять тот же бывший учебный комбинат в Заводском районе. Ведь можно навести порядок, оборудовать мебелью, предметами первой необходимости. Речь не идет об установке высокотехнологичного оборудования и полном комплекте медицинской техники. Но пациенты хотя бы были под присмотром врачей. Ведь сколько случаев, когда люди вынуждены лечиться дома из-за банальной нехватки коек.

И мы опять вернулись к медицинской тематике. И здесь не могу не задать вопрос: как быть с медицинской стороной вопроса при транспортировке пациентов добровольцами? Не всех больных можно перевозить, кому-то нужны особые условия, не говоря уже о присутствии медика.

- Конечно, это важный вопрос. Если с пациентом что-то случится, то дело может перейти в юридическую плоскость. По моему мнению, есть несколько возможных решений. Родственники больного могут дать письменное согласие о том, что доверяют водителю перевозку пациента до медицинского учреждения.

Второе. Наверняка в сельской местности живут медицинские работники, которые уже находятся на пенсии, они могли бы консультировать по каким-то простейшим вопросам: можно ли перевозить пациента или нет.

Также можно организовать связь с диспетчером скорой помощи, дежурным врачом, провести онлайн-консультацию. Да даже провести для добровольцев элементарный медицинский ликбез. Сейчас меня будут ругать медицинские чиновники: «ввязывается не в ту сферу». Но я предлагаю пути решения.

Как вы считаете, можно ли подобную инициативу, назовем ее условно добровольческим объединением, организовать не на частном уровне, а на муниципальном?

- Возможно вообще все, если есть желание. Главное, чтобы не было заорганизованности. Сейчас нужно начать с малого, а на то, чтобы продумать весь механизм, могут уйти годы. Если водителю, который доставил пациента, после нужно будет заполнить множество бумаг и сдать кипу отчетов, то мотивация его явно снизится. Думаю, что было бы достаточно ставить отметку по прибытии в медицинское учреждение. Она явится подтверждением: Иван Иванов доставил больного Петра Петрова в больницу.

А для того, чтобы добровольцы могли получить компенсацию уже сейчас от вас, нужно предоставлять какие-то документы?

- На начальном этапе работа строится на доверии. Достаточно, если сам больной или его родственник подтвердит: в больницу его доставил конкретный водитель. И я компенсирую расходы.

О какой сумме идет речь?

- Сейчас я готов выделить 100 тысяч рублей. Область у нас небольшая, поездка стоит 500 рублей, 1000 рублей. Плюс другие расходы. Этой суммы хватит, чтобы перевезти нескольких экстренных пациентов. А вообще, не о деньгах речь. У человеческой жизни нет цены.

Куда обращаться людям, которые готовы откликнуться и стать добровольцами?

- Все желающие могут обратиться напрямую ко мне по телефону 8 (4862) 43-19-00

Беседовала

Ольга СУПОНЕВА.