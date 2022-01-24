Игорь Артамонов обсудил со студентами Елецкого медколледжа вопросы борьбы с коронавирусом

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Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов в рамках рабочей поездки в Елец посетил медицинский колледж имени К.С. Константиновой. Как сообщили в управлении здравоохранения региона, руководитель области познакомился с условиями обучения, в ходе которого ведется подготовка медицинских кадров по четырем специальностям. Это «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Лабораторная диагностика», «Фармация».

Директор колледжа Елена Меньших проинформировала Игоря Артамонова о ходе реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) нацпроекта «Образование». Одним из его ключевых мероприятий является создание в образовательной организации мастерских, оснащенных современной материально-технической базой и предназначенных для подготовки высококвалифицированных кадров для экономики региона. Елецкий медицинский колледж в рамках этого проекта из федерального бюджета получит субсидии в размере 8 млн рублей.

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Кроме того, Игорь Артамонов посетил конкурсные площадки, организованные в колледже в рамках VI Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» Worldskills Russia Липецкой области. Он пройдет здесь с 31 января по 4 февраля. Также глава региона встретился со студентами Елецкого медколледжа. Игорь Артамонов поинтересовался условиями обучения, трудоустройства, а также обсудил с ними актуальные вопросы борьбы с коронавирусом. Глава области поблагодарил студентов-медиков и волонтеров за работу и помощь региону в период пандемии. «Сегодня система здравоохранения испытывает нехватку кадров. Профессия врача переживает эпоху высокой востребованности, поэтому необходимо создать все условия для обучения и работы медиков», – считает Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.