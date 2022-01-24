Игорь Артамонов посмотрел экспозицию музея «Поезд Победы» в Ельце

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Глава региона Игорь Артамонов посетил выставку передвижного музея «Поезд Победы», который прибыл в Елец рано утром. Это иммерсивная инсталляция, размещенная в девяти вагонах поезда. Выставка посвящена событиям предвоенных лет и времен Великой Отечественной войны. Первые посетители, в основном, школьники, уже осмотрели выставку. К экскурсионной группе присоединились глава региона и глава Елецкого района. С помощью аудиогида они совершили историческое путешествие и вспомнили важнейшие события военных лет.

«Музей производит сильное впечатление. Хорошо воссозданы картины войны, великой Победы, которую советский народ одержал над фашистами. Чувствуешь все тяготы и лишения людей, какие они пережили в это трагическое время. Спасибо тем, кто готовил эту экспозицию. Это наша память, наша история, которую необходимо передавать следующим поколениям»,- сказал глава региона Игорь Артамонов.

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Первая в мире иммерсивная инсталляция пробудет в городе три дня, в течение которых его смогут посетить жители Липецкой области, которые прошли регистрацию на сайте поездпобеды.рф. Посещение организовано с учетом эпидемиологической ситуации – экскурсионные группы небольшие (до 12 человека), наличие ПЦР-теста или QR-кода обязательно. Для удобства посетителей на территории вокзала стоят указатели и дежурят волонтеры. В зале ожиданий железнодорожной станции организована выставка оружия времён ВОВ, увидеть которую смогут все желающие.

«Поезд Победы» уже побывал в 76 городах, а экспозицию посетили больше 220 тысяч человек. Кроме того, больше 300 тысяч человек воспользовались виртуальным туром, который также размещен на сайте проекта.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.