В Орле завершилась экологическая акция «Ёлка – не мусор»

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Каждый желающий смог внести свой вклад в качественную утилизацию новогодних деревьев, отправив их в переработку для последующего использования, а не на мусорные полигоны.

Организатором данной акции выступил НКО «Социально-культурный фонд развития и инновации» при поддержке Администрации города Орла. Партнеры: экодвижение «Второй шанс», АНО «Ресурсный центр», Центр молодёжи "Полёт". Цель организаторов акции не только полезно утилизировать деревья, а показать, как можно уменьшить количество мусора после праздников, формируя культуру бережного отношения к ресурсам.

«Акция в нашем городе была организована уже во второй раз. В этом году были организованы пункты приема новогодних деревьев в восьми точках во всех районах города,» - рассказывает Сергей Кутенев, председатель попечительского Совета «Социально-культурный фонд развития и инновации».

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«В результате проведения акции “Елка – не мусор” было собрано и отправлено на переработку более 500 хвойных деревьев. Радует тот факт, что с каждым годом уровень вовлеченности жителей нашего города к экологическим аспектам региона возрастает. Хочу выразить слова благодарности всем участникам акции Елка - не мусор за активность и внимание к проблемам экологии.

Уверен, что вместе мы сможем достичь еще более высоких результатов и сделать мир вокруг себя лучше!»

После сбора ёлки были измельчены на специальных дробильных машинах. Затем полученная щепа будет доставлена в «Национальный Парк «Орловское Полесье» для обустройства экологических маршрутов на территории парк-отеля "Дом лесника", а также на подкормку животных.

Благодарим за поддержку ООО Управляющая компания «Зеленая роща» и Мусоросортировочный комплекс "Эко-Сити".

С более подробной информацией можно ознакомиться на странице акции: https://социальныйфонд.рф/ёлка-не-мусор-2021/