Игорь Артамонов открыл новую поликлинику, которая будет обслуживать 8 тысяч липчан

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Сегодня в её открытии принял участие глава региона Игорь Артамонов. Медучреждение создано по его поручению в рамках исполнения наказов избирателей. Новая поликлиника заменила в составе городской лечебной сети морально и материально устаревшее старое медучреждение, находящееся в том же районе, но на другой улице.

«Между тем, что было и как стало, заметна большая разница. И это далеко не последние изменения в областном здравоохранении. Сейчас строятся медучреждения в Чаплыгине и Добром, работы идут по графику. В настоящее время мы рассматриваем ещё объекты для строительства и реконструкции», – прокомментировал Игорь Артамонов.

В новом здании удобная навигация, работают электронные регистратура и очередь. Площадь детского отделения увеличена почти в три раза. Теперь здесь есть игровая зона, комната для кормления, кабинет восстановительного лечения, детский стоматологический кабинет.

В штате поликлиники имеются и участковые врачи, и специалисты узкого профиля: хирург, акушер-гинеколог, невролог, функциональный диагност, стоматолог, рентгенолог, инфекционист, эпидемиолог, ведут прием два врача-ультрасонолога. Поликлиника оснащена различным диагностическим и лечебным оборудованием, соответствующим всем современным требованиям. Работают кабинеты рентгена, восстановительного лечения, медицинской профилактики, ультразвукового исследования, действует отделение дневного стационара неврологического и терапевтического профилей.

В рамках программы «Доступная среда» для маломобильных пациентов в помещениях поликлиники уложена тактильная плитка, установлены пиктограммы с дублированием информации азбукой Брайля, специальные поручни, а для подъёма пациентов с ограниченными физическими возможностями на второй этаж поликлиники у медперсонала есть ступенькоход.

Открытая сегодня поликлиника рассчитана на 150 посещений в смену и будет обслуживать 8 тысяч прикреплённого населения (6600 взрослых и 1400 детей). На территории располагается подстанция скорой медицинской помощи, где работают две бригады фельдшеров и диспетчер.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.