Глава Липецкой области Игорь Артамонов провел встречу с инвестором АПК

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Компания КВС запустит современный завод, где будут производиться семена сахарной свёклы. С инвесторами сегодня провёл встречу руководитель Липецкой области Игорь Артамонов. Стороны обсудили сроки реализации проекта и перспективы сотрудничества.

«Липецкая область много лет взаимодействует с вашей компанией, – отметил Игорь Артамонов. – Как известно, для нашего региона сахарная свёкла – стратегическая культура. Более того, в этом году мы расширяем посевные площади. Надеюсь, наши аграрии будут довольны сотрудничеством с вами».

Компания КВС стала резидентом в ноябре 2018 года, стройка завершилась в ноябре 2021-го, в конце декабря запустили упаковочную линию. Официальное открытие завода запланировано на лето 2022 года. Инвестиции в проект – 25 млн евро. На предприятии будет создано 50 рабочих мест. Плановый объем выпускаемой продукции – 650 тысяч упаковок посевных единиц в год.

«Отличительная особенность Елецкой площадки – создающийся там агрокластер. Это привлекательно для инвесторов, работающих в сфере АПК. К тому же ОЭЗ «Липецк» отличается качественной работой специалистов. По сути, деятельность ведётся в режиме одного окна. Все наши вопросы оперативно решаются. Уверен, что после запуска завода наша компания станет ещё ближе к своим клиентам, обеспечивая более индивидуальный подход к их нуждам, оперативность и гибкость в сроках поставок семян», – прокомментировал генеральный директор ООО «КВС РУС» Игорь Бруевич.

КВС – одна из ведущих компаний в мире по селекции и производству семян сельскохозяйственных культур. Произведённые в Липецкой области семена планируют реализовывать в России, Беларуси, Казахстане и других странах ближнего зарубежья.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.