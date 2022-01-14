Куда сходить и чем заняться на выходных в Орле: афиша на 15-16 января

Рассказываем, чем заняться в Орле на выходных Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Первая рабочая неделя 2022 года подошла к концу, впереди выходные. Мы собрали для жителей Орла и его гостей афишу развлечений: рассказываем, куда сходить и чем заняться 15-16 января.

НА КОНЬКАХ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

Если будете в центре города, то не упустите возможность провести время не только весело, но и с пользой. Каток под открытым небом на главной городской площади ждет любителей коньков! Настроения добавит играющая музыка и растянутые над ледяной поверхностью гирлянды.

Со своими коньками вход бесплатный, здесь же работает пункт проката и теплая раздевалка.

Ну а после катания можно прогуляться по расцвеченным иллюминацией локациям: площадь, детский парк, улица Ленина и парк Победы - отличное место для прогулок и фотосессий.

КОМЕДИЯ «ЕДИНСТВЕННЫЙ НАСЛЕДНИК»

Драматический театр имени Тугенева приглашает провести время за просмотром комедии «Единственный наследник». Зритель увидит постановку по пьесе, написанной французским драматургом Жаном-Франсуа Реньяром.

- Откровенный юмор и острословие героев этой сатирической комедии увлекают зрителей, их ждет каскад фарсовых сцен, комических недоразумений, моментальных переодеваний и остроумных совпадений, - обещают в ОГАТ им. Тургенева.

Спектакль длится полтора часа без антракта.

КОГДА? ГДЕ?

15 и 16 января, 18.00

Пл. Ленина, 2

Билеты можно купить онлайн здесь

(12+)

ПИТЕРСКИЙ ДЖАЗ

В Орловской государственной филармонии на этих выходных будут играть джаз. Музыканты из Санкт-Петербурга пианист Илья Щеклеин и саксофонист Андрей Блинчевский исполнят авторские композиции и джазовые стандарты в оригинальной обработке.

Ведущая концерта Ольга Гарбар.

КОГДА? ГДЕ?

16 января, 17.00

Ул. Ленина, 23

(6+)

Телефон кассы 76-46-60.

КУЛИКОВСКА БИТВА В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

В Орловском музее изобразительных искусств до конца января работает выставка «Куликовская битва в изобразительном искусстве». В экспозиции собрана живопись и графика современных российских художников из фондов Государственного музея-заповедника «Куликово поле».

Гости увидят работы, на которые художников вдохновила легендарная битва на Куликовом поле. В музее представлены работы именитых авторов, заслуженных художников России. Если вам интересуетесь искусством, историей страны, военной тематикой – успейте посетить выставку.

КОГДА? ГДЕ?

До 30 января, 10.00-17.00

Ул. Октябрьская, 29

(0+)

КРАСОТЫ МЦЕНСКОГО УЕЗДА

Последние выходные в Орле работает выставка «Возлюбленный Мценский уезд», в которой работы, отражающие красоту орловского края и мастерство ее умельцев. А именно умельцев Мценского уезда.

В экспозиции, расположившейся в музее Тургенева, собраны не только фото-пейзажи красивых мест Мценского района, но и работы местных мастеров. Так, гости могут увидеть работы самобытного умельца Алексея Голубева: декоративные деревянные вазы, выполненные в технике прорезной резьбы по дереву.

Представлено здесь и мценское кружево, которое экспонируется впервые.

КОГДА? ГДЕ?

До 18 января 2022, 10.00-17.00

Ул. Тургенева, 11

(6+)