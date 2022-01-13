«Бензин закончился, разыгралась метель»: под Орлом полицейские помогли угодившим в беду отцу с сыном

Фото: УМВД России по Орловской области

В центральной части России царит настоящая зимняя погода. Но, порой, для автолюбителей она готовит ловушки: на дорогах снежные заносы и гололед и аккумуляторы не выдерживают морозов. В один из холодных дней в беду на трассе "Орел-Брянск" угодил отец с маленьким ребенком. В его малолитражке "Ока" внезапно закончился бензин, автомобиль заглох посреди дороги. На помощь пришли сотрудники ДПС, оказавшиеся поблизости.

9 января экипаж ДПС патрулировал объездную дорогу в Урицком районе. В какой-то момент полицейские заметили "Оку" со включенной аварийкой, на улице в это время разыгралась метель. Сотрудники ГИБДД решили остановиться, узнать, что случилось.

- Оказалось, в автомобиле закончилось горючее. При этом в салоне находился маленький ребенок. Мы посадили его в служебный автомобиль, а машину откатили до ближайшего перекрестка, - рассказал "КП" старший лейтенант полиции Александр Сазонов.

Пока малыш согревался в патрульном автомобиле, подъехала его мама. Заглохшую "Оку" полицейские помогли отбуксировать до самого дома, сопроводив семью. При этом полицейские случай называют рядовым: известно о нем стало только после того, как орловец сам позвонил в областное УМВД, чтобы поблагодарить гаишников.

- За пару дней на телефон доверия регионального УМВД поступило сразу несколько звонков от автолюбителей, выражавших признательность полицейским, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе регионального Управления МВД.

Похожие ситуации на дорогах страны складываются постоянно. Так, в Новосибирской области сотрудники ГИБДД отвезли в больницу девочку без сознания: ребенок получил сотрясение мозга, катаясь с горки на "ватрушке". А на Сахалине, на который 13 января обрушился циклон, два сотрудника ГИБДД в условиях нулевой видимости бежали несколько километров по дороге, чтобы вывести из снежного плена колонну автомобилей.