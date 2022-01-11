В Липецкой области в 2022 году будут построены два отделения общей врачебной практики

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Согласно контрактам, заключенным региональным управлением капитального строительства с подрядными организациями, в 2022 году в регионе возведут четыре фельдшерско-акушерских пункта и два отделения общей врачебной практики. Новые ФАПы появятся в сёлах Долгое Данковского района, Ратчино Добровского района и Синдякино Хлевенского района, а также в деревне Ивановка Воловского района. Отделения ОВП – в сёлах Косырёвка Липецкого района и Воронец Елецкого района.

Подрядчикам предстоит провести общестроительные работы на объектах в соответствии с современными фасадными решениями, смонтировать инженерные сети, а также выполнить благоустройство прилегающих к зданиям территорий. Все медучреждения, построенные в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, будут обустроены с учётом удобства для людей с ограниченными возможностями здоровья. Это позволит жителям сёл и деревень получать качественную медицинскую помощь рядом с домом.

На необходимости сделать медицинскую помощь максимально доступной для всех жителей Липецкой области неоднократно акцентировал внимание глава региона Игорь Артамонов. «Медицина в селе должна быть не только доступной, но и качественной. На постоянном контроле находится лекарственное обеспечение медучреждений, в регионе активно проводится техническое переоснащение и модернизация больниц и поликлиник. Принимаемые меры способствуют улучшению качества диагностики, помогают вовремя вылечить опасные заболевания», – отмечает Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.