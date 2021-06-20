В Орловской области продолжаются поиски девятилетней Виктории Гнедовой

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В Орловской области продолжаются поиски пропавшей девятилетней школьницы Виктории Гнедовой. Девочка ушла из своего дома в селе Казарь Залегощенского района 18 июня. До сих пор о том, где она, ничего не известно.

На поиск Вики брошены все силы: работают волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт", спасатели, полицейские, 70 сотрудников росгвардии. Следственный комитет возбудил и расследует уголовное дело по статье 105 УК РФ: "Убийство". Предварительно установлено, что у Вики не было причин уходить из дома по своей инициативе.

- Установлено отсутствие объективных данных, указывающих на намерение девочки беспричинно и на длительное время покинуть свое место жительства. В целях наиболее тщательного выяснения следственным путем всех без исключения обстоятельств ее безвестного исчезновения, мобилизации сил и средств, направленных на проведение поисковых мероприятий возбуждено уголовное дело, - сообщил корреспонденту "КП" Александр Коргин, и.о. старшего помощника СУ СК РФ по Орловской области.

На место происшествия также выехал прокурор области Владислав Малкин.

- Прокуратурой будет проверено соблюдение законодательства в сфере профилактики безнадзорности несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Всех, кому что-то известно о месте нахождения Виктории правоохранители просят сообщать либо в полицию по телефонам 02 или 102 с мобильного, в службу спасения 112 или на горячую линию ПСО "Лиза Алерт": 8 800 700 54 52. Вознаграждение гарантировано.