За фальшивую справку о прививке может грозить уголовная ответственность Фото: Архив "КП"

В первый месяц лета заболеваемость коронавирусом в Орловской области пошла вверх. По данным федерального оперативного штаба, число новых случаев заражения на сто тысяч человек населения составляет 4944,5, тогда как в среднем по России 3626,0.

Правда, несмотря на всплеск заражаемости ковидом, вакцинация не идет ударными темпами: по последним данным обе дозы вакцины получило лишь около 11% населения.

В то же время в народе пополз слушок: мол, зачем вакцинироваться если можно купить сертификат о прививке от коронавируса. Что грозит желающим купить сертификат о прививке от коронавируса в Орловской области и как правоохранители борются с такими попытками рассказывает «Комсомолка».

Официально о случаях разоблачения продавцов и покупателей липовых сертификатов УМВД России по Орловской области на 25 июня не сообщало. Нет в Орловской области и жестких рамок, таких как, например, постановление о вакцинации не менее 60% работников сферы услуг в Москве. Но уже сейчас в поисковиках стал популярен запрос где купить сертификат о прививке от коронавируса в Орле и сколько он стоит.

Так как на сегодняшний день случаев продажи подобных сертификатов орловской полицией не зарегистрировано, мы изучили опыт других регионов, чтобы понять, что грозит желающим купить сертификат о прививке от коронавируса в Орловской области.

Так, нескольких продавцов липовых справок о коронавирусе задержала полиция в Санкт-Петербурге. Торговали они поддельными сертификатами с занесением в реестр. Зафиксированы факты купли-продажи фальшивок и в Московской области. Что конкретно грозит продавцам и покупателям подделок пока сказать сложно: ситуация новая, реальной практики на сегодняшний день практически нет. Вероятно, квалифицироваться подобные преступления будут по двум статьям УК РФ. Это статья 159 «Мошенничество» и статья 327 «Подделка документов».

Именно о возбуждении нескольких десятков уголовных дел этой квалификации рассказала московская полиция. По статье «Мошенничество» возбуждено лишь одно из 24 дел, все остальные – о подделке документов. За использование поддельной справки максимальное наказание для гражданина, согласно Уголовному Кодексу, - арест сроком до 6 месяцев.

В это же время легально, бесплатно и быстро можно сделать прививку от коронавируса, вместо того, чтоб узнавать где купить справку о прививке в Орле и нарваться на проблемы с законом. За последнюю неделю привилось больше 8 тысяч орловцев.

- Всего к настоящему момент первую дозу вакцины получили более 92 тысяч человек, завершили вакцинацию более 77 тысяч человек. Наиболее активно в прививочной кампании участвуют сотрудники силовых структур и работники сферы транспортного обслуживания, - рассказали в пресс-службе Правительства Орловской области.

Записаться на прививку можно через портал Госуслуг, в электронной регистратуре Орловской области, по единому номеру телефона 122 или в регистратуре своей поликлиники.