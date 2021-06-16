В Орле родители детей, не получавших лекарства, борются за получение компенсации морального вреда

Решение суда по компенсации есть, но получат ли ее семьи детей-инвалидов? Фото: Архив "КП"

В Орловской области ситуация с задержкой льготных лекарств и лечебного питания для детей с инвалидностью обернулась долгими судебными тяжбами.

Пока Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела в отношении одной из чиновниц облздрава, ответственной за поставки медикаментов, родители пытаются добиться компенсации морального вреда. Однако, согласно официальным документам, региональный Департамент здравоохранения не видит оснований платить даже самые незначительные суммы.

ЛЬГОТНИКИ «ВНЕ ПЛАНА»

Иван Залогин объяснял ситуацию с лекарствами объективными причинами Фото: Архив "КП"

Резонансная история о том, как дети-инвалиды в Орловской области месяцами не получали положенные им по закону льготные лекарства и лечебное питание, вышла на федеральный уровень в марте 2021 года. После появления информации в СМИ и многочисленных обращений семей в различные инстанции, начались проверки.

Вскоре региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность». По делу в качестве подозреваемой проходила чиновница облздрава. Ей инкриминировали халатность при закупке медикаментов, а вскоре задержали в собственном кабинете.

По данным Департамента здравоохранения Орловской области, на 8 апреля 2021 года на отсроченное обеспечение были отправлены 396 рецептов на лекарства. В первом квартале 2021 года не состоялось 29 аукционов на закупку лекарственных препаратов.

Тогда бывший руководитель обздрава Иван Залогин, находящийся сегодня под следствием по другому уголовному делу, объяснял ситуацию тем, что на фармацевтическом рынке возник дефицит лекарств. Причина – нехватка в период пандемии сырья, производимого в Китае. Также в ответе на запрос «Комсомолки» он ссылался на рост цен и появление новых льготников «вне плана». Это было в начале апреля 2021 года, в конце месяца Ивана Залогина задержали по подозрению в воспрепятствовании работе бизнеса.

ПОСЛЕДНЮЮ ПЕНСИЮ НА ЛЕКАРСТВА

В числе тех, кому долгое время не выдавали дорогостоящие и жизненно важные лекарства, оказались дети с редкими заболеваниями. В частности, с ФКУ (фенилкетонурией) – заболеванием, связанным с тем, что организм не может перерабатывать белки и накапливает их, из-за чего происходит медленное отравление нервной системы и головного мозга.

Заболевание генетическое, врожденное. Для людей с ФКУ необходима пожизненная безбелковая диета, по закону им должны выделять аминокислотные смеси. Именно с ними и произошла заминка в несколько месяцев.

Многим тогда пришлось тяжко. Чем накормить ребенка, чтобы не причинить ему вред? Родители тратили последние деньги, обменивались остатками лечебного питания друг с другом. И каждый раз с опаской ждали результатов анализов своих детей после растягивания остатков питания.

- Сейчас купить лечебное питание, которое нам должны выдавать по закону, мы не имеем никакой возможности. На его покупку необходимо 50-80 тысяч рублей в месяц. Даже с учетом пенсии по инвалидности я могу представить своему ребенку питание только на одну неделю, – рассказывала тогда «КП-Орел» Ольга Шорохова, мама девочки с ФКУ.

По словам Ольги, перебои с поставками лекарственного питания начались с января 2021 года. Тогда ее дочка получила смеси на три недели позже. В марте ситуация тоже не изменилась к лучшему.

Как рассказала «Комсомолке» Ольга, некоторые знакомые ее семьи не получали препараты и все три месяца.

ПРОБЛЕМА ЕСТЬ, ВИНОВАТЫХ НЕТ?

После возбуждения громких уголовных дел, постоянных проверок прокуратуры большинство детей все-таки стали получать положенные им лекарства и лечебное питание. Много пришлось еще оббить порогов, но дело с мертвой точки сдвинулось, вот только осадок, как говорится, остался.

Период перебоев с лекарствами стал временем дополнительных стрессов и испытаний, коими они и так не обделены в обычной жизни. Родители решили отстоять право своих детей на компенсацию морального вреда у Департамента здравоохранения Орловской области. На их стороне выступила региональная прокуратура.

- Первоначально прокуратура просила 100 тысяч рублей компенсации. В суде озвучили разные суммы. Иск удовлетворили частично. Нам в частности присудили 25 тысяч рублей компенсации, но и эту сумму облздрав не хочет платить и уже подал апелляционную жалобу. Он на все решения суда по компенсациям подал апелляции, - рассказала «КП-Орел» Ольга Шорохова.

Мама девочки с ФКУ предоставила корреспонденту «Комсомолки» копию апелляционной жалобы, в которой сказано, что Департамент здравоохранения Орловской области считает решение суда о выплате морального вреда незаконным и необоснованным.

Департамент с решением суда не согласился Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Общими условиями, при наличии которых может быть удовлетворено требование о возмещении морального вреда является противоправность действий (бездействие) ответчика, наличие и размер возникших у истца убытков и причинно-следственная связь между поведением ответчика и наступившим вредом, вина причинителя вреда. В данном случае указанные условия в совокупности отсутствуют, - значится в апелляционной жалобе орловского облздрава.

Ссылается департамент здравоохранения на отсутствие доказанного морального и физического вреда и их документального подтверждения. Однако родители с такой позицией в корне не согласны.

- Как нет подтверждения? Как нет морального вреда? Мы жили в постоянном стрессе, что смесь кончается и ни у кого ее нет. Постоянно все эти круги - позвонил в аптеку, поликлинику, депздрав и все друг на друга. Разве это не моральный вред, – говорит Ольга.

Она уже обратилась с этим вопросом к губернатору Орловской области Андрею Клычкову. В социальных сетях глава региона ответил ей следующее: «департамент обязан обжаловать по закону, формальность, но обязаны».

ОТСТАИВАТЬ ПРАВА

Прокуратура обещает продолжить отстаивать право детей и их родителей на компенсацию морального вреда Фото: Архив "КП"

Проблемой обеспечения граждан льготными лекарствами вплотную занимается прокуратура Орловской области. Положительных решений суда в пользу жителей региона не мало. Касается это и детей с инвалидностью.

Как сообщила «КП-Орел» старший помощник прокурора Орловской области Татьяна Цуканова, в 2021 году судами по искам прокуроров в интересах детей вынесено 250 решений. В настоящее время по мерам прокуратуры 139 детей уже обеспечены лекарственной помощью, исполнение части решений находится на контроле прокуратуры.

Что же касается компенсации морального вреда по ситуации с перебоями лекарств и лечебного питания в начале этого года, то ведомство намерено и дальше защитить права детей.

- Департаментом здравоохранения региона обжалуется 32 решения судов, вынесенным по искам прокуратуры в защиту прав детей-инвалидов, в части требований о компенсации морального вреда. В целях защиты прав детей прокуратура намерена отстаивать позицию о выплате компенсации морального вреда в апелляционном порядке, - сообщили «Комсомолке» в надзорном ведомстве.

«КП» следит за развитием ситуации.