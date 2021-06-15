В Ельце открылся Всероссийский фестиваль имени Тихона Хренникова

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Первый день VII Открытого всероссийского фестиваля имени Т. Н. Хренникова в Ельце начался с выступления камерного ансамбля «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета, а завершился виртуозной игрой участников фортепианного шоу BELL SUONO.

«Мы гордимся талантом нашего великого земляка, который сделал Елец точкой притяжения для таких мировых звёзд, как наши сегодняшние гости, – отметила на открытии фестиваля начальник управления культуры и туризма Липецкой области Кристина Наролина. – Наслаждаться их искусством мы будем в течение нескольких дней фестиваля. Спасибо всем участникам за этот прекрасный праздник музыки».

Самые яркие концерты в старинном Ельце прошли в выходные. В честь Дня России на площади Ленина в Ельце бесплатно можно было услышать липецкие и шотландский оркестры, Дину Гарипову и Мариам Мерабову, а также увидеть незабываемый по красоте и накалу страстей вокально-хореографический спектакль театра танца «Казаки России» «Пугачёв», созданный по произведению Александра Пушкина «Капитанская дочка».

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В пятницу 11 июня состоялся концерт ансамбля народных инструментов «Мозаика», инструментального квартета Фрэнка МакГуайра (Шотландия) и Липецкого государственного оркестра русских народных инструментов. В этот же день прошли выступления уличных музыкантов, работали интерактивные площадки: «Big piano», Велооркестр, Музыкальный тир, музыкальная фотобудка, художественное арт-пространство, лазерная арфа, мастер-классы и другие.

12 июня можно было увидеть показательное выступление Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ ко Дню России. В вечером того же дня - мюзикл для детей Липецкого государственного оркестра русских народных инструментов «Сокровища волшебного колодца». Завершилась программа в 21:00 вокально-хореографическим спектаклем «Пугачёв» театра танца «Казаки России».

13 июня – день джаза. На площади Ленина прошли концерты джазового оркестра Липецкого Дома музыки, эстрадно-джазового ансамбля «Union-бэнд» Липецкой государственной филармонии и джазового ансамбля «Мелодия» имени Г. Гараняна.

20 июня в 21:00 на берегу реки Быстрая Сосна в рамках фестиваля состоится Ландшафтная опера «Легенда о граде Ельце», сообщает региональное управление культуры и туризма.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.