«Счетприбор» в Орле: качество работы производства оценили на высоком уровне

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Поздравления от главы регионального Парламента приняли Олег Владимирович КАРПИКОВ, Лидия Александровна БУРЛАКОВА и другие сотрудники предприятия.

Орловский «Счетприбор» уже много лет является разработчиком и производителем измерительных приборов для коммунально-бытового учета энергоресурсов, обеспечивая ими не только регионы России, но и страны ближнего зарубежья. Это электро-, водо-, и газовые счетчики, счетчики времени наработки и сигнализаторы загазованности. Сейчас на предприятии трудятся около 300 сотрудников. Каждый – мастер своего дела.

11 июня, накануне Дня России, работники «Счетприбора» принимали поздравления от Областного Совета народных депутатов. Качеству производства и коллективу самые высокие оценки поставил спикер регионального Парламента Леонид Музалевский.

- Примите слова искренней благодарности за то, что вы сегодня создаете промышленный потенциал нашего региона, развиваете промышленность! Руководству предприятия выражаю отдельную благодарность за то, что вы создаете рабочие места и платите сотрудникам достойную заработную плату, - подчеркнул Леонид Семенович.

ЭКСКУРСИЯ В МИР СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ЗАО «Счетприбор» неспроста оказался в поле зрения первых лиц Орловщины. Этот завод - достойный приемник Орловского часового завода, слава которого звучала на всю страну, и со своими задачами он справляется на «отлично». Это оказалось возможным не только благодаря слаженной работе заводчан, но и применению уникальных современных технологий. Убедиться в этом гости ЗАО «Счетприбор» смогли лично, побывав на экскурсии по производственным цехам.

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В роли экскурсовода в мир современного технологичного пространства выступила генеральный директор предприятия Лидия Александровна Бурлакова.

- Благодаря высокопрофессиональной инструментальной и конструкторско-технологической базе наш завод способен в кратчайшие сроки разработать и изготовить даже сложную технологическую оснастку и запустить в серийное производство любое изделие, - пояснила Лидия Александровна.

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К слову, в арсенале «Счетприбора» - высокоточное оборудование из Германии, Швейцарии и Японии. Кроме того, профессиональную базу предприятия подкрепляет сотрудничество с московским Институтом проблем управления РАН и двумя орловскими университетами.

ОТВЕТСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

С продукцией «Счетприбора» хорошо знакомы потребители не только Орловской области, но и других регионов России, а также странах СНГ. В них созданы дилерская сеть, производится сервисное обслуживание. Качество всех приборов учета энергоресурсов подтверждены сертификатами Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. Кроме того, качество продукции подтверждено сертификацией по международному стандарту ISO 9001.

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Специалисты отмечают высокую точность показаний приборов учета от «Счетприбора» в бытовых условиях.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

И все-таки ни одно производство, даже самое высокотехнологичное, не поднимется без опытных управленцев, инженеров, мастеров и работяг-профессионалов.

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На заводе «Счетприбор» в Орле ими дорожат и их ценят. Почетные награды от регионального Парламента – повод для гордости и результат большой совместной работы. Дальше – больше.