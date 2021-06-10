Высокая производительность, экономичность, надежность - зерноуборочный комбайн TORUM 750

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И здесь на помощь земледельцам приходит надежная техника Ростсельмаш, которая отвечает всем современным требованиям эффективности, производительности и качества

Более 10 лет официальным дилером мирового производителя сельхозтехники Ростсельмаш и ее основным поставщиком на территории Орловской и Курской областей является Агропромсервис. В помощь аграриям Ростсельмаш предлагает широкий ассортимент почвообрабатывающей, кормозаготовительной, зерноуборочной и посевной техники. Большим спросом среди фермеров пользуются надежные и мощные тракторы, прицепные и самоходные опрыскиватели, высокопроизводительные комбайны. Вся техника, которую поставляет Агропромсервис, проходит, прежде всего, строгий контроль качества, а для удобства выбора подходящей хозяйству модели агромашины организовываются демонстрационные показы в полях.

Сельхозпроизводители продолжают приобретать технику Ростсельмаш. Предпочтение отдают универсальным зерноуборочным комбайнам, в производстве которых первоочередными являются качество и производительность, применяются самые передовые технологии.

- У нас многоотраслевое хозяйство. На протяжении многих лет работаем с техникой Ростсельмаш, - говорит Дмитрий Дмитриевич Шалимов, который более 20 лет является директором ООО «Речица» Ливенского района Орловской области. - В хозяйстве десять комбайнов мирового производителя. Один кормоуборочный - RSM 1401 - и девять зерноуборочных: три TORUM 740, два TORUM 750, два ACROS 585 и два ACROS 530. Техника эффективная, высокопроизводительная, экономичная и неприхотливая. Хорошее качество сборки и отличный результат уборки в полях. Удобно и то, что дилерский центр находится поблизости, в Орле. Поддерживаем прямую связь и с представителями Ростсельмаш, которые всегда готовы помочь, ответить на интересующие нас вопросы.

Обычные роторные комбайны производительнее клавишных. Одни из самых высокопроизводительных и неприхотливых в своем классе из роторных машин - зерноуборочные комбайны Ростсельмаш линейки TORUM. Такая машина способна за один сезон убрать свыше 2000 га различных культур, обмолачивая более 45 т пшеницы в час, т. е. свыше 360 т за восьмичасовую смену. Помимо высокой производительности и экономичности комбайны TORUM производства Ростсельмаш отличает способность эффективно работать на засоренных и влажных фонах. Кроме того, в исполнении с полугусеничным ходом, благодаря увеличенной площади опорной поверхности, данный комбайн является, пожалуй, единственным приемлемым решением для топких полей.

- Только в одном из наших подразделений ООО «АПК Юность» работают 10 зерноуборочных комбайнов TORUM 750, шесть из которых еще на гарантии, - рассказывает Виталий Николаевич Андреев, заместитель руководителя производственного участка «Болхов», Орловская область. - Техникой довольны: отличное качество, да еще и за такую низкую стоимость. Машины не ломаются. К дилеру обращаемся только по вопросам регламентированного технического обслуживания. Агромашины надежные, технические характеристики на высоте - потери зерна минимальные.

Производительный и востребованный

В зерноуборочном комбайне с роторной системой обмолота из линейки агромашин Ростсельмаш TORUM 750 удивительным образом сочетаются высокая производительность и экономичность. Что немаловажно, такой комбайн лучше аналогов показывает себя на недостаточно сухих фонах. Высокая продуктивность начинается с технологии Feed & Boost, реализованной в битерной наклонной камере. Этот агрегат на 20% производительнее и на 15% экономичнее транспортерного, особенно в сложных условиях - на неравномерных или засоренных фонах.

Двигатель и ходовая часть

Комбайн комплектуют двигателем с номинальной мощностью 440 л. с. Мотор экономичный, а за счет оптимального энергопотребления агрегатов и бака емкостью 850 л машина может использоваться без дозаправки длительное время, не останавливая работу в поле.

По умолчанию комбайн TORUM 750 предлагается с колесным приводом. При необходимости можно выбрать полноприводную машину, а также приобрести сменный полугусеничный ход для работы на грунте с низкой несущей способностью.

Молотильно-сепарирующее устройство

Непревзойденная эффективность TORUM 750 обусловлена в первую очередь возможностями уникального роторного молотильно-сепарирующего устройства (ADVANCED ROTOR SYSTEM). В отличие от традиционных систем, здесь дека не установлена стационарно, а вращается в противоход движению ротора. И это дает сразу несколько огромных преимуществ: увеличение площади обмолота и сепарации; отсутствие мертвых зон; меньшее потребление энергии. Не требуется дополнительная регулировка деки: молотильный зазор для всех зерновых колосовых культур устанавливается в пределах 16 - 25 мм вне зависимости от условий уборки.

Наклонные камеры и особенности обмолота

Комбайн предназначен для уборки любых культур: хлебов, бобовых, крупяных, технических, пропашных. Производитель предлагает для модели современные высокопроизводительные и эффективные адаптеры, включая жатки низкого среза с плавающим ножом и жатки сплошного среза для уборки подсолнечника.

Если хозяйство сеет много бобовых и кукурузы, есть вариант изготовления машины с усиленной транспортерной наклонной камерой с функцией изменения угла атаки адаптера. В базовой комплектации TORUM 750 оснащают наклонной камерой Feed & Boost с битером на выходе. Благодаря ему,в молотилку подается хорошо выравненный и разогнанный ворох, и ротор загружается оптимально.

Как правило, роторы со стационарной декой склонны к забиванию соломой в верхней части молотилки. И особенно ярко это проявляется при работе на влажных культурах. У TORUM 750 дека за счет вращения самоочищается, именно поэтому комбайн стабильнее работает на сложных фонах. И при относительно невысоком расходе топлива машина способна за час обмолотить до 40 т хлебов, конечно, когда речь идет о высокоурожайных полях.

Большая часть зерна сепарируется из соломы уже в МСУ, остаточное же выделяется битером с решетчатой декой, который установлен на выходе из ротора. Домолачивающее устройство - автономное, роторного типа. Такая схема более эффективна, чем вариант с возвратом колоса в основную молотилку. А для анализа количества недомолоченного колоса производитель предлагает уникальную разработанную систему - РСМ Оценка возврата на домолот, данные которой выводятся на штатную информационно-голосовую систему.

В модели TORUM 750 зерновой ворох проходит очистку в 2-каскадной системе, где мощный вентилятор равномерно продувает решета по всей площади. Для хозяйств с холмистыми полями интерес представляет опционально предлагаемая система компенсации продольного уклона 4D. Она предотвращает сгружение зерна при движении на спуск или подъем, самостоятельно изменяя скорость вращения лопастей вентилятора и величину зазоров между гребенками верхнего решета.

На комбайн устанавливают бункер объемом 10 500 л с выгрузным шнеком длиной 5,7 м и высотой в точке выгрузки 5,2 м. Сам процесс опустошения бункера занимает рекордные 2 минуты (105 л/с). Облегчить контроль можно, заказав опционально систему видеоконтроля зоны выгрузки.

Комфорт для механизатора

Подрессоренная пыле- и шумоизолированная кабина Comfort Cab II эргономична и полностью готова к работе. В базовую комплектацию включена система климат-контроля, информационная система Adviser IV и система дистанционного мониторинга РСМ Агротроник. Для облегчения труда механизатора и повышения эффективности работы хозяйства в целом производитель предлагает также электронные системы собственной разработки, благодаря которым становятся доступны функции автовождения, автоматической централизованной смазки, картографирования урожайности и влажности и другие.

Валентина Васильева.