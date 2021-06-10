Белгородский госуниверситет: новые специальности и широкие возможности

Вуз ежегодно выпускает более пяти тысяч специалистов самых разных профессий.

В этом году университет получил более тысячи дополнительных бюджетных мест. Наибольшее их количество - на инженерных, педагогических, медицинских направлениях. Дополнительно к почти 180-ти направлениям подготовки по программам высшего образования НИУ «БелГУ» запускает новые программы для бакалавров и магистрантов под задачи научно-образовательного центра мирового уровня «Инновационные решения в АПК».

– Как базовая площадка НОЦ мы не только участвуем в реализации научных проектов, но и готовим кадры для наших индустриальных партнёров. В целях повышения качества подготовки студентов мы расширяем взаимодействие с российскими и зарубежными научно-исследовательскими центрами и университетами, привлекая к образовательной деятельности их ведущих учёных, – подчеркивает ректор НИУ «БелГУ», профессор Олег Полухин.

В этом году совместно с МГУ имени М.В. Ломоносова в институте фармации, химии и биологии Белгородского госуниверситета разработана новая программа «Системная биотехнология». Для обучения создана современная научно-исследовательская база, лаборатории оснащены оборудованием, в том числе закупленным в рамках нацпроекта «Наука и университеты». Практическая подготовка магистрантов будет осуществляться на предприятиях индустриальных партнёров вуза.

Востребована на образовательном рынке и запускаемая в институте фармации, химии и биологии уникальная магистерская программа «Генетика и селекция». Разработанная совместно с МГУ имени М.В. Ломоносова и СПбГУ, она будет готовить специалистов, в которых нуждаются крупные работодатели региона.

Ещё одна актуальная магистерская программа – «Инжиниринг функциональных продуктов питания», разработанная совместно с МГТУ им. К.Г. Разумовского. Уже на первых курсах студенты подключатся к выполнению проектов белгородского НОЦ, к разработке новых технологий и продукции общественного питания массового изготовления. В совместной реализации этой образовательной программы заинтересованы и вузы-партнёры НИУ «БелГУ» в Китае - в частности, Дэчжоуский университет.

Обучая студентов, вуз сотрудничает с ведущими учеными и университетами России и мира.

Две инновационные программы подготовки инженеров-управленцев нового формата открываются в институте инженерных и цифровых технологий. 18 бюджетных мест выделено на программы бакалавриата «Системный анализ и управление» и «Инноватика». Студентов будут обучать обработке больших данных, построению математических моделей, алгоритмов, прототипов, проектированию программного обеспечения и комплексных систем. «Инноватика» даст навыки проектирования и разработки технологических процессов на основе внедрения инноваций в производственную, инженерную и информационную сферы.

50 бюджетных мест выделено на перспективное направление бакалавриата подготовки «Техносферная безопасность». Будущие специалисты овладеют навыками работы в области строительной, производственной и экологической безопасности, будут проводить практические занятия по безопасности жизнедеятельности.

В 2021-2022 году на образовательную программу «Ландшафтная архитектура» выделено 50 бюджетных мест. Согласно современным тенденциям, в вузе ожидают повышение спроса абитуриентов на это направление подготовки.

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