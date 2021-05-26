"Многие думали, что кинологи это те, кто снимает кино": в Орле дети попавшие в трудную ситуацию, познакомились с работой полицейских

Ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, познакомили с профессией кинолога Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле малышей и подростков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, навестили кинологи и их четверолапые питомцы. Дети познакомились с работой полицейских, посмотрели показательные выступления, погладили дружелюбных служебных псов. До этой встречи многие из них думали, что кинологи - это те, кто снимает кино.

"СКОРАЯ ПОМОЩЬ" ДЛЯ НЕПРОСТЫХ СЕМЕЙ

В социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Орла попадают дети, оказавшиеся в непростой ситуации. Многие из ребят воспитываются в неблагополучных семьях, другие в пьющих, и порой единственным выходом для родителей поправить материальное положения является временное размещение детей здесь. По сути, центр - скорая помощь для маленьких орловцев и их родителей, оказавшихся в не лучших жизненных обстоятельствах. Это место лишь временный приют для юных горожан с нелегкой судьбой. Но за тот период (до шести месяцев), что они находятся здесь, сотрудники пытаются создать для них домашнюю атмосферу. В которой безопасно, в которой можно развиваться.

Кинологи разрешили погладить своих питомцев: эти собаки не укусят! Фото: Ольга СУПОНЕВА

- Мы стараемся восполнить то, чего эти ребята не получают в своих семьях. Творчество, новые знания, навыки, их ждет психологическая реабилитация, педагогическая коррекция, - рассказала "Комсомолке" Елена Савенкова, заведующая отделением социального сопровождения социально-реабилитационного центра.

В 2021 году сотрудники создали своеобразный проект по профессиональной ориентации воспитанников, получивший название "Профи". Детей знакомят с разными профессиями: от визажиста до пожарного, от библиотекаря до полицейского. Так воспитатели надеются заинтересовать ребят, которым во внешних условиях редко кто рассказывает о важности выбора профессии. Да и вообще о том, какие профессии существуют.

25 мая малыши и ребята постарше смогли познакомиться с профессией кинолога.

У РЕБЯТ ПОЯВЛЯЮТСЯ МЕЧТЫ

Сотрудники кинологической службы откликнулись на просьбу работников центра приехать к воспитанникам. Дети работой кинолога заинтересовались, спрашивали, как отучиться, какими навыками нужно обладать.

Для малышей и подростков полицейские организовали несколько показательных выступлений к ряду: это и поиск запрещенных веществ (имитации наркотиков), и обнаружение "взрывчатки" и, самое зрелищное, задержание преступника.

"Взрывчатое" вещество найдено! Фото: Ольга СУПОНЕВА

- Каждый раз дети заинтересовываются, некоторые впервые узнают о профессиях. И у них появляются мечты. Для этого мы и работаем, - говорит Елена Савенкова.

Зрелищный момент - задержание преступника Фото: Ольга СУПОНЕВА

В завершении визита сотрудники центра кинологической службы регионального УМВД продемонстрировали, как собаки выполняют команды, ответили на вопросы детей. Больше всего ребятам понравились добрые и умные служебные животные, которых разрешили погладить: эти собаки не укусят.