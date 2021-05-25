Орел
Еще
Радио
Орел
Еще
Радио
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество25 мая 2021 17:35

В Воронежской области парламентарии выдвинули инициативу о расширении списка мер господдержки для граждан

В ходе традиционной встречи накануне отчета за 2020 год главы региона перед заксобранием, парламентарии подняли вопрос о разработке дополнительных мер поддержки для многодетных семей и граждан старшего поколения
Источник:kp.ru
.

.

Соответствующие законодательные инициативы будут рассмотрены с привлечением экспертов регионального правительства, а некоторые из них, возможно, начнут действовать уже со следующего года, отметил губернатор Александр Гусев.

24 мая состоялась встреча депутатских фракций Воронежской областной Думы – «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» – с главой региона. Она предварила ежегодный отчет губернатора о работе правительства Воронежской области за 2020 год перед региональным парламентом.

Депутаты Воронежской областной Думы обсудили с губернатором актуальные вопросы жизни региона. Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов напомнил, что социально-экономическое развитие региона в прошлом году проходило в достаточно сложных условиях.

– Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции затронула все сферы жизни воронежцев, оказала влияние на деятельность как законодательной, так и исполнительной власти. Тем не менее, слаженная работа депутатов Воронежской облдумы и представителей правительства региона позволила пройти этот период спокойно, оказать необходимую поддержку жителям области во время пандемии, – отметил Владимир Нетёсов.

Губернатор также поблагодарил депутатов за системную совместную работу. Он подчеркнул, что это во многом позволило снять напряжение, возникшее в социально-экономической жизни региона весной прошлого года, принимать правильные и своевременные решения в условиях неопределенности, вызванной пандемией.

– Область не только не потеряла в собственных доходах, но и значительно их прирастила — более чем на 10%. Вы сделали все необходимое для оперативного принятия антикризисных законов. Это позволило поддержать предпринимательское сообщество, граждан и в целом избежать катастрофы. Уверен, что наработанная в сложных условиях практика позволит нам и в более спокойное время точно так же эффективно сотрудничать и решать актуальные вопросы, — сказал глава региона.

В ходе встречи парламентарии затронули ряд социально-значимых тем. В частности, депутаты отметили, что в регионе создана целая система мер, направленных на поддержку семей с детьми и стимулирование рождаемости. При этом от граждан поступает много просьб о повышении возрастного ценза старшего ребенка в многодетной семье до 23-24 лет при условии обучения его в вузе по очной форме. Глава региона отметил, что такая возможность в ближайшей перспективе будет изучена более конкретно и новация может быть внедрена уже в следующем году.

Также депутаты предложили главе региона предусмотреть меру поддержки в виде компенсации пенсионерам и многодетным семьям оплаты за вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов, особенно в сельских районах Воронежской области. Кроме того, парламентарии подняли темы, касающиеся льгот для «детей войны», молодых специалистов, расширение перечня категорий граждан, которые могут рассчитывать на денежную альтернативу предоставлению бесплатных земельных участков.

БИЗНЕС-ПРЕСС