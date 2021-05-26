Как сэкономить на проезде в общественном транспорте

Бесконтактная карта - это не только удобный, но и безопасный способ оплаты.

Планируя семейный бюджет, многие из нас не обращают внимания на один важный момент - регулярные траты на общественный транспорт. При неправильном подходе это может значительно облегчить кошелек. Поделимся несколькими полезными советами о том, как жителям Орла и области снизить стоимость проезда в городских автобусах, троллейбусах, трамваях и маршрутках.

План поездок

Ходить пешком полезно и выгодно. В хорошую погоду можно выйти пораньше и пройти пару остановок. Конечно, дойти своими ногами получится не везде, поэтому набросайте предварительный план передвижений. Если есть дела, например, в центре, подумайте, нельзя ли их решить за одну поездку. Планирование позволит не тратить время и нервы на поиск остановки общественного транспорта, и вам не захочется все бросить и заказать такси.

Проездные и банковские карты

С 1 мая проезд в общественном транспорте Орла подорожал на 3 рубля. При безналичной оплате стоимость билета составит 20 рублей, при наличной - 23 рубля. Но ездить в городских автобусах, троллейбусах, трамваях и маршрутках можно и по старой цене, даже немного дешевле. Для этого нужно оплачивать проезд банковской картой «Мир» любого банка. Прикладываешь бесконтактную карту «Мир» любого банка к валидатору в наземном транспорте - и сумма разовой поездки списывается сразу со скидкой в 4 рубля. Получить скидку могут не только жители Орла, но и Мценска, и Ливен. Акция действует до 30 июня на маршрутах местных перевозчиков, которые внедрили прием бесконтактных банковских карт на транспорте. Кстати, в Орловской области выдано около полумиллиона карт «Мир», многие из которых являются бесконтактными, так что скидкой могут воспользоваться все желающие.

Велосипед или самокат

Считается, что идеальная страна для велосипедистов и самокатов - Европа. Но и в России можно передвигаться на этом экологически чистом транспорте. В Орле есть пункты проката велосипедов и электросамокатов, условия у всех разные. Езда на велосипеде - весьма выгодный, удобный и полезный для здоровья способ передвижения. Главное, соблюдать условия аренды и правила дорожного движения.

Поездки на самокате помогут укрепить здоровье и потратить меньше денег.

Компенсация

Некоторые компании возмещают своим сотрудникам деньги, потраченные на проезд, или выдают корпоративный проездной. Правда, далеко не всегда люди об этом знают. Так что уточните в отделе кадров своей компании, есть ли такая возможность, и если есть, то обязательно воспользуйтесь компенсацией.

Льготы

Если ваши дети ходят в школу, обязательно оформите им льготный проездной. Студентам льготы тоже полагаются. Потом можно «заряжать» карточку в любой удобный день месяца и пользоваться очень выгодным тарифом. В Орле тарифы по льготным проездным билетам для учащихся и пенсионеров остались на прежнем уровне, стоимость одной поездки по ним составляет 9 рублей. Кстати, жителям Орла, которые имеют право на льготный проезд в общественном транспорте, можно оплачивать поездки бесконтактной картой «Мир». При таком виде оплаты льгота учитывается автоматически. А вот пользоваться чужими соцкартами, позаимствовав их у бабушек-дедушек, не стоит. Во-первых, таких зайцев очень легко вычислить, во-вторых, за проезд по чужому льготному документу придется заплатить штраф - 1000 рублей.