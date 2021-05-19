Недвижимость в Греции, «BMW» за несколько миллионов и тысячи квадратов земли: сколько зарабатывают самые богатые депутаты Орловской облдумы

Орловские парламентарии отчитались о доходах за 2020 год Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Депутаты Орловской областной думы отчитались о доходах за 2020 год. Редакция "КП-Орел" ознакомилась с декларациями и составила рейтинг самых богатых парламентариев. Рассказываем, сколько зарабатывают и на чем ездят народные избранники.

АНДРЕЙ МИТИН

Андрей Митин. Фото с официального сайта Орловского облсовета

Андрей Митин задекларировал пусть и не самый высокий доход среди своих коллег по депутатсткому корпусу, но вкупе с доходами супруги эту семью можно назвать самой обеспеченной среди представителей парламента. Митин за 2020-й год официально заработал 16 миллионов 683 тысячи рублей с верхом. Его супруга задекларировала доход в сумме 14 с небольшим миллионов рублей. То есть суммарный бюджет семьи Митиных в прошлом году превысил 30,6 миллиона рублей.

Что касается недвижимости, то в декларации указано больше 20 земельных участков (большая часть из которых принадлежит супруге депутата), два жилых дома - на 333 м2 (его Митин делит с двумя детьми), и на 39 м2 , магазин, несколько нежилых помещений.

На депутата Митина зарегистрировано несколько транспортных средств. Это внедорожник «Мерседес Бенц» 2008 года выпуска, микроавтобус «Мерседес», два авто отечественного производства - «УАЗ» и «Волга», моторная лодка «Нептун» и два автомобильных прицепа.

У жены депутата в собственности также имеется «Мерседес» - легковушка представительского класса, старенька отечественная «Пятерка», грузовик «МАЗ», торговый прицеп «Купава» и малолитражка «Дэу Матиз».

Отметим, что доход Андрея Митина за год вырос почти в два раза. Согласно декларации, в 2019 он заработал немногим более 7 миллионов рублей.

СЕРГЕЙ ПРОЗУКИН

Сергей Прозукин. Фото с официального сайта Орловского облсовета

На втором месте по доходам оказался депутат Сергей Прозукин – он задекларировал 20,9 млн рублей. В собственности у него имеется 9 земельных участков, площадь самого большого из которых 6800,0 м2 , теплица, оросительная система, несколько зданий, нежилых помещений, и незавершенный объект строительства.

Сергей Прозукин владеет жилым домом площадью 224 м2 , который он делит с супругой и детьми. Кстати, супруга депутата за 2020-й год получила всего 131 тысячу рублей. В собственности у нее есть треть квартиры площадью 51,9 м2 . В декларации фигурируют еще две квартиры площадью 75,5 и 44,6 м2 . Собственниками являются дети депутата.

В семье зарегистрировано два транспортных средства: кроссовер "Ниссан Мурано" 2020 года выпуска, а также старенькая отечественная "Восьмерка" 1993 года выпуска.

АЛЕКСАНДР СЕМКИН

Александр Семкин (по центру) Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На третьем месте по уровню доходов за 2020-й год расположился Александр Семкин – 13,8 миллиона рублей заработал он и еще 982 тысячи получила супруга. Суммарный заработок семьи – 14,8 миллиона рублей.

У Семкиных в собственности несколько земельных участков для ведения подсобного хозяйства в России, и один участок под застройкой в Греции. Также сам депутат владеет квартирой в Греции площадью чуть больше 100 м2, и квартирой в России площадью 54 м2 . На супругу народного избранника зарегистрирован дом площадью 275 м2 , семья с двумя детьми делит квартиру на 124 квадрата.

У депутата и его жены нет зарегистрированных на них транспортных средств.

ЮРИЙ ЮРЬЕВ

Юрий Юрьев Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Директор «Орловского энергосбыта» и депутат облдумы за 2020 год заработал 11,1 миллиона рублей, еще чуть более 700 тысяч принесла в семейный бюджет супруга. Суммарный задекларированный доход - 11,8 миллиона рублей.

С женой Юрьев делит приусадебный участок площадью 1 600 м2 , сам он владеет участком на 2 497 м2 под индивидуальное жилое строительство, половиной жилого дома размером более 400 квадратов (недвижимость совместная с супругой), и половиной квартиры (тоже совместное с супругой имущество) площадью 87,5 м2 . В собственности и жены депутата Юрьева половина квартиры площадью 111 квадратов, два нежилых помещения, машиноместо. При этом автомобиля, официально, у женщины нет.

На самого Юрия Юрьева зарегистрирован внедорожник «Фольксваген Туарег» 2018 года выпуска.

ДМИТРИЙ ПОНИТКИН

Дмитрий Пониткин (крайний слева) Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Замыкает топ-5 самых богатых депутатов областного Совета Дмитрий Пониткин, аграрий, руководитель ЗАО «Славянское». Он задекларировал в 2020 году доход в сумме 5,6 миллиона рублей, а 3,9 млн зарегистрировала его жена. Семейный бюджет за прошлый год - 9,5 миллиона рублей.

В собственности у семьи Пониткиных приусадебный участок площадью около полутора тысяч квадратов и жилой дом на 77 квадратов. На супругу депутата Пониткина зарегистрировано две квартиры площадь 65 и 41 метров.

Транспорта и другой недвижимости депутат Пониткин и его супруга не зарегистрировали.

А ЧТО У МУЗАЛЕВСКОГО И ВДОВИНА?

Спикер областного Совета Леонид Музалевский и вице-спикер заксобрания Михаил Вдовин в число самых богатых депутатов не вошли. Мы ознакомились с их декларациями, вот какие сведения в них отражены.

Спикер облсовета Леонид Музалевский Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Леонид Музалевский в 2020 году заработал 3,7 миллиона рублей. У председателя облсовета имеется в собственности участок назначение которого - для гаражей и автостоянок, квартира на 66,2 метра, а также гараж. Супруга Музалевского задекларировала 1,5 миллиона рублей годового дохода. У нее также имеется участок под размещение гаражей и автостоянок, участок под ИЖС площадью 2 273 квадрата и «объект индивидуального жилищного строительства» на 693 квадратных метра. Еще в декларации указан гараж. При этом на самого Музалевского автомобилей и иного транспорта не зарегистрировано. А его супруга владеет новеньким внедорожником «БМВ» 7 серии. Стоимость такого автомобиля – 7-12 млн рублей.

Вице-спикер облсовета Михаил Вдовин Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Михаил Вдовин живет, согласно декларации, поскромнее. Его доход за год составил 2,8 млн рублей. Это доход по основному месту работы, пенсия, проценты от вкладов в банках, пенсия, военная пенсия и пособие по больничному. Супруга Михаила Вдовина в прошлом году получила 1,1 млн рублей. Такая сумма сложилась от реализации имущества, пенсии, пособия по временной нетрудоспособности, работы, со вкладов.

Что касается недвижимости, то у Вдовиных имеется приусадебный участок на 2 100 квадратов, садовый участок, земельные участки под гаражами, собственно два гаража, квартира на 88,5 квадратов и квартира на 83 квадрата. Имеется также жилой дом на 103 квадрата и участок под ним площадью 1289 квадратов.

На Вдовина зарегистрирован внедорожник «Митсубиши Аутлендер», на его жену легковушка повышенной проходимости «Рено Сандеро Степвей» 2020 года выпуска.