Игорь Артамонов провёл личный приём жителей Липецкой области

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Личный приём граждан провёл секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. Он рассмотрел обращения жителей по разным вопросам. К примеру, липецкая студентка Дарья Шевченко рассказала о желании открыть свой бизнес. Второкурсница пыталась оформить соцконтракт, но не подошла по критериям. Право на заключение социального контракта среди студентов имеют заочники и те, кто уже заканчивает обучение. Игорь Артамонов заверил студентку, что решение будет найдено.

«Мы заинтересованы в развитии малого бизнеса, в интересных идеях и в вовлечении молодёжи в развитие экономики региона. Дам поручение управлению социальной политики – внесём изменения в областной закон», – сказал Игорь Артамонов.

Пенсионерка Ираида Федюнина обратилась с предложением – запустить в Липецкой области социальную программу для пожилых людей, чтобы представители старшего поколения имели больше возможностей для ведения активного образа жизни. Также женщина предложила создать в регионе службу экстренной социальной помощи для тех, кому соцработник не нужен на постоянной основе.

«Это интересное предложение. Мы обязательно проработаем вопрос, связанный с развитием патронажной службы, и поддержим вашу идею по работе с активными представителями старшего поколения. Считаю, что к этой работе необходимо подключить все парки, организовывать для граждан серебряного возраста больше спортивных и культурных событий. Причём все они должны быть бесплатными», – ответил глава региона.

Мать пятерых детей Ирину Полетавкину интересовал детских отдых. Много лет её дети проводили каникулы в «Лесной сказке», но в период пандемии лагерь переоборудовали под обсерватор. «Думаю, у вас нет повода для беспокойства, – сказал Игорь Артамонов. – Ситуация с коронавирусом в регионе достаточно стабильная. Липецкая область в числе регионов-лидеров по количеству привитых. Острой необходимости в обсерваторе сейчас нет. Дам соответствующее поручение. Этим летом «Лесная сказка» должна открыться и ваши дети смогут с удовольствием там отдохнуть».

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.