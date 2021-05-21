Под Орлом проблемы с жильем для детей-сирот грозят довести чиновников до уголовного дела

Следственный комитет проводит проверку Фото: Архив "КП"

В Орловской области вопрос предоставления жилья детям-сиротам вновь грозит довести до уголовного дела чиновников. Прокуратура провела проверку жилого фонда в районном центре Нарышкино и оказалось, что условия проживая далеки от идеальных. Теперь свою проверку начал и Следственный комитет.

Орловцы из числа детей сирот, получившие квартиры в Карьерном переулке поселка Нарышкино, жаловались на сомнительное качество жилья местным властям не раз. Свои квадратные метры люди получили в 2019-2020 годах в доме блокированной застройки (малоэтажное жилье со смежными стенами), с того момента вскрывалась то одна, то другая проблема. Во-первых, слишком близко оказались грунтовые воды. Они попадают в коллектор для сбора и очистки сточных вод, в итоге нарушается герметичность. Кроме того на участке не предусмотрена система для сбора и отведения талой и дождевой воды. Люди жалуются на постоянную сырость. Жалуются они и на низкую температуру в квартирах в зимнее время.

На место выехал заместитель прокурора области Валерий Сергиенко.

- По указанным фактам жительница дома неоднократно обращалась в администрацию района. Однако своевременных и эффективных мер к восстановлению жилищных прав граждан органом местного самоуправления не принято. В связи с выявленными нарушениями жилищных прав сирот прокуратурой в адрес главы администрации Урицкого района, а также директора подрядной организации ООО "Веквуд" внесены представления о безотлагательном устранении нарушений, - рассказали "КП" в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

Администрация уже пообещала надзорному ведомству, что до 15 июня текущего года все нарушения устранят. Прокуратурой направлено заявление в суд с требованием к местным чиновникам организовать на участке нормальную систему отведения воды. Переданы материалы и в местный отдел полиции. В это же время, доследственную проверку начал СК.

- Застройщик до сих пор не устранил дефекты. В ходе проверки следствием будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, в чью компетенцию входят рассматриваемые вопросы. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщил корреспонденту "КП" Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Вероятно, доследственная проверка обернется уголовным делом.

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