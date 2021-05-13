В Орловской области сегодня открылся новый завод

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Производство основано на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) во Мценске.

Этот инвестиционный проект родился в 2019 году и несмотря на то, что его становление происходило на фоне пандемии, бизнесмену из Москвы Михаилу Николенко, генеральному директору ООО «Технау», айтишнику по первому высшему образованию и финансисту по второму, удалось успешно взрастить свое детище. Он считает, что основой их успеха является востребованность продукции предприятия практически в каждой семье и каждый день. Пользуются спросом она и в точках общепита, торговых сетях и т.д. Речь идет об упаковках из полиэтилена и бумаги, в частности, это производство фасовочных пакетов, товаров для запекания в виде рукава, бумаги и пергамента, бумажных пакетов для упаковки и переноски, мешков для мусора. Руководитель «Технау» подчеркивает, что их продукция является экологически чистой и не требует специальной утилизации.

Как отмечает Михаил Николенко, на данный момент своих инвестиций в этот проект уже вложено более 22 млн и создано 26 рабочих мест. Объем производства – до 220 тонн полиэтиленовых пакетов в месяц, до 80 тонн бумажных пакетов и до 1,5 млн. шт. товаров для запекания. В частности, только товаров для запекания «Технау» выпускает более 2000 видов. Михаил делится, что Орловскую область для реализации выбрал прежде всего из-за выгодной логистики, а также из-за квалифицированного персонала.

На торжественном открытии предприятия во Мценске сегодня, 13 мая, наряду с присутствовали Максим Петров, исполняющий обязанности члена Правительства Орловской области - руководителя Департамента промышленности и торговли Орловской области, глава города Мценска Андрей Беляев, генеральный директор Корпорации развития Орловской области Николай Шин. Они отметили большую значимость нового предприятия для Мценска и региона в целом.

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Максим Петров: «Завод «Технау» открылся на ТОСЭР, где созданы все условия для развития новых бизнесов, новых производств. И местная власть, и региональная оказывают всяческое содействие для того, чтобы эти производства здесь открывались и развивались. «Технау» - это серьезный инвестпроект, в результате полной реализации которого мы увидим 120 млн инвестиций и несколько десятков новых рабочих мест. Что, безусловно, будет содействовать социально-экономическому развитию и Орловской области. Желаем предприятию успехов и процветания!».

Андрей Беляев: «Открытие нового завода очень значимое событие для города Мценска. Мы гостеприимно открываем двери очередному резиденту на ТОСЭР. Буквально за два последних города во Мценске появилось 13 резидентов. Как следствие, в экономику города вложено более трех миллиардов инвестиционных средств. И, что особенно важно, при этом создаются новые рабочие места. За два года таких мест появилось более 900. И, конечно, жители нашего промышленно-индустриального города обретут свои рабочие места и на предприятии, которое мы сегодня открываем. Мы заинтересованы в том, чтобы во Мценске увеличивалось количество резидентов, ведь для этого есть все условия. Поэтому приглашаем потенциальных инвесторов в наш город, на наши промышленные площадки. Заводу «Технау» желаю стабильно работать и процветать!»

Николай Шин: «К нам приходит и большой бизнес, и средний, как сегодняшнее предприятие, и малый. Но объем бизнеса – это вторичный фактор для нас как для Корпорации развития. Малый и средний бизнес – это на самом деле большой импульс для развития экономики. Мы только рады, чтобы их было как можно больше. Корпорация развития оказывает содействие своим резидентам на всех этапах развития их бизнеса. Мы также ведем разноплановую работу по привлечению новых инвесторов в регион. Инвестиционная политика в регионе направлена на снижение административных барьеров, создание нужной инфраструктуры, введение налоговых и других преференций для того, чтобы Орловская область была привлекательной для потенциальных инвесторов».