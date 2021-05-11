Нашла в сарае фотографии узников: орловчанка рассказала о детстве в послевоенной Германии

Дети войны о Великой Отечественной войне Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

9 мая наша страна отметила 76-я годовщину Победы в Великой Отечественной войне. С каждым годом ряды ветеранов редеют, однако память о тех страшных годах живет по сей в день, передаваясь из поколения в поколение.

Воспоминаниями о военном времени поделились дети войны - те, кто застал Великую Отечественную ребенком. «КП-Орел» продолжает публиковать письма детей войны.

ВЕРНУЛИСЬ НЕ ВСЕ

Нина Турилина родилась в большой орловской деревне за год до начала Великой Отечественной войны в семье военного. Ее отец Кирилл Егорович, командир артиллерийской зенитной батареи сразу же оказался на передовой.

Маленькая Нина еще мало понимала, что происходит, но в память ей врезались яркие воспоминания из августа 1943 года. Малышке было только три года, когда при отступлении враги сожги деревню, семья жила в землянке. Затем подошли советские войска.

- В тот день бабушка подарила мне куриное яичко, а я не ем его, радуюсь, что оно есть у меня. Стою рядом с мамой вдоль дороги, а мимо на телегах везут наших раненых. Страшный обоз приостановился, раненые бойцы пьют воду. Я тогда подаю сидящему на телеге солдату свое заветное яичко, а он говорит: «Ешь, ешь сама, доченька… У меня такая же дочка…». Смотрю, а под плащ-палаткой у него не руки, а в окровавленных бинтах культи, - вспоминает Нина Кирилловна.

Отец Нины Турилиной тоже был дважды тяжело ранен на войне. Однажды, после госпиталя, он догонял свой полк и заехал в родные края к семье.

- Я сижу у него на коленях, лапаю пальчиками звездочки на погонах, голова его забинтована, а он рассматривает в слезах две похоронки на младших братьев – Николая и Ивана. «А бабушку поливали водой» - говорю я папе. Он опускает меня с колен, выходит из землянки, - рассказывает Нина Турилина.

Бабушка Нины получила на двух сыновей похоронки с разницей в два дня. С войны вернулся только старший. Он дошел до Берлина, получил медаль «За взятие Берлина», домой вернулся в 29 лет абсолютно седым.

Побывали родные Нины Кирилловны и в концлагерях.

- Двух моих теток, маминых младших сестренок, угнали в концлагеря, откуда они были освобождены нашими войсками. На спине тети Тани я видела номер… Это по живому-то телу клеймо нечеловеческой, зверской жестокости, - вспоминает женщина.

НАХОДКА В НЕМЕЦКОМ САРАЕ

Недолго продолжался отпуск у военного. Когда девочке Нине было шесть лет, семья переехала на место службы отца в гарнизон, размещенный на территории Германии. Там ей предстояло пойти в школу в первый класс.

- Территория гарнизона охранялась часовыми в военной форме. Семь военнослужащих были расквартированы в финских домиках одинаковой постройки. После голодного детства и послевоенного проживания в землянках эта жизнь была земным раем, но она не могла стереть из памяти все пережитые ужасы, - вспоминает Нина Кирилловна.

Однажды военное прошлое напомнило маленькой девочке о себе. Она играла с друзьями, тоже детьми военнослужащих, на улице. Они забежали в сарай одного из домов и начали его с любопытством осматривать, хотя родители запрещали забегать в подвалы и сараи.

- Мальчишки постарше обнаружили несколько книжиц в мягком переплете на немецком языке. На этих страницах были фотографии узников со следами жестоких пыток (отрезанными носами, отрезанными грудями). Ошеломленная увиденным, я притащила эти листы родителям. Отец отдал их в штаб командования, а мне даже не попало за то, что лазили в немецкий сарай, - рассказывает Нина Кирилловна.

ЖАЖДА СПАСАТЬ МИР

После окончания школы Нина Кирилловна решила посвятить себя не простой профессии и стать следователем. Она поступила на юрфак Киевского Госуниверситета имени Шевченко.

- Я думала, что у меня никогда не иссякнут ни физические, ни духовные силы, ни энергия былой молодости, что буду спасать всех от «коросты». Вот и пошла на юрфак и никогда об этом не жалела. Всегда в душе была жажда спасать мир от нечисти, - рассказывает Нина Турилина.

За годы службы следователем в Орловском районе ей не раз приходилось добираться до места преступления по колено в снегу или в грязи, боясь упасть рядом с трупом.

- Долго не могла привыкнуть к виду крови, изуродованных преступниками тел потерпевших. Но, несмотря на такие психотравмирующие ситуации, я никогда не пожалела о выбранной профессии. Ни о чем не сожалею, жизнь удалась, я не проиграла, - говорит Нина Турилина, старший советник юстиции, начальник отдела по надзору за законностью судебных постановлений по уголовным делам прокуратуры Орловской области в отставке.

Увиденное и пережитое в детстве стало для нее заветом на всю жизнь.

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