"Лежим с головой под одеялом, и от ударов падающих бомб страшно": орловчанка рассказала о временах фашистской оккупации

Память о страшных и героических годах живет по сей в день Фото: Ольга СУПОНЕВА

9 мая отмечается 76-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. С каждым годом ряды ветеранов редеют, однако память о тех страшных годах живет по сей в день, передаваясь из поколения в поколение. Накануне Дня Победы воспоминаниями о военном времени поделились дети войны - те, кто застал Великую Отечественную ребенком. "КП-Орел" публикует письма детей войны.

ОТ ГРОХОТА СНАРЯДОВ ПРЯТАЛИСЬ ПОД ОДЕЯЛОМ

Орловчанке Инессе Богдановой в 1941 году было всего 5 лет. Но и сейчас она отчетливо помнит, как враг захватил родной город Орел. Эвакуироваться ее семье не удалось, остались в своем частном доме на 4-й Курской улице. Делить его пришлось с немцами.

- Когда немцы захватили город в октябре месяце, то заняли уцелевшие дома, в том числе и наш. В оккупации, а это почти 2 года, жить было ужасно, питались кое-чем, что-то могли поменять на продукты. Чтобы уцелеть выкопали в саду около дома землянку, в которую прятались во время вечерних и ночных воздушных тревог и бомбежек. Потом поняли, что в щепе, где прятались, не спасешься и решили оставаться дома. Как сейчас помню, лежим с матерью на кровати, накрывшись с головой одеялом, и от ударов падающих бомб становится страшно и думаешь, что это уже твой конец, - вспоминает Инесса Викторовна.

Падающие снаряды визжали совсем рядом, в домах вылетали стекла. Орел был разгромлен почти до основания. В постоянном страхе семьям приходилось жить больше года. А однажды в дом Инессы попала зажигательная бомба.

- Нам повезло. В этот день дали воду в колонку на улице, и это помогло отстоять дом. В это время, когда загорелось здание, немецкий офицер закричал своему адъютанту: «Вассер! Вассер!», (в переводе с немецкого - вода, прим. ред.) и тот, думая, что ему нужно попить, несет ему воду в стакане. Во так порой были и смешные случаи, - говорит Богданова.

А иногда и ужасные.

КУКИШ ВРАГУ

Однажды немецкий солдат сказал, что скоро удастся занять Москву. Но тетя Инессы Ольга Кащавцева оказалась не из робких. Она взяла, да и показала вражескому бойцу кукиш.

- Они от этого озверели, хотели застрелить, но слава богу обошлось, - рассказывает орловчанка.

Вскоре пошли совсем другие разговоры: началась Курская битва. Немцы часто заводили речь о том, что если не удержат Орел, то наделяться им не на что. Хотя до конца войны было еще долго.

Бои, развернувшиеся на орловской земле, были особенно жестокими. Советской армии удалось ценой огромных потерь отбить регион от врага. Когда настало победное утро 5 августа 1943 года, семья Инессы пряталась в подвале.

- Мы сидели в подвале, прибежала соседка и закричала: «Наши пришли!». Мы выскочили и увидели: по улицам движутся наши танки! Слов нет, как мы были рады. Но война еще длилась около двух лет, жизнь была трудной, город Орел находился в руинах и развалинах, надо было все восстанавливать. Голод, холод. Помню, хлеб выдавали по карточкам, поэтому и выросла всего полтора метра ростом, - говорит Инесса Богданова.

ПОСЛЕ ВОЙНЫ

В 1947 году девчушка Инесса вместе с семьей уехала к отцу, в Коми (ныне Пермский край). Жизнь в послевоенные годы была очень непростой, всей страной приходилось восстанавливать прежнюю жизнь. В Коми орловчанка окончила школу, поступила в университет и через несколько лет стала служить родине по-своему: Инесса Викторовна работала следователем.

- Работать в то время было трудно, дорог в таежном захолустье практически не было, транспорта тоже. Ездили, в основном, на вездеходах. В памяти остался один случай. Однажды нужно было добраться на место происшествия, на убийство. Тело погибшего находилось за рекой, а в это время шел сплав леса. И пришлось бежать по бревнам, - рассказывает о работе в послевоенные времена женщина.

В 1966 году орловчанка вернулась на родину. К тому времени жизнь в стране потихоньку налаживалась, трудиться стало значительно легче. В Орле Инесса Викторовна стала трудиться в прокуратуре, работе здесь женщина посвятила долгие годы. На пенсию вышла в 1996 году в должности старшего помощника прокурора в отставке, советника юстиции.