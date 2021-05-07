Шанс осознать ошибки: в Орловской области ежегодно почти 4 тысячи осужденных отбывают наказание, не лишаясь свободы

УФСИН: Современная уголовно-исполнительная политика направлена на усиление воспитательных мер Фото: Архив "КП"

Сегодня, 7 мая, профессиональный праздник отмечают сотрудники уголовно-исполнительной инспекции. В этом году учреждения уголовно-исполнительной системы России, исполняющие наказания без изоляции от общества, отмечают свое 102-летие.

7 мая 1919 года были учреждены Бюро принудительных работ при губернских и областных отделах юстиции, ставшие прообразом современных уголовно-исполнительных инспекций.

Профессиональный праздник сотрудники ведомства как обычно встречают на работе. Под их надзором сотни и даже тысячи осужденных, отбывающих наказание вне учреждений с колючей проволокой.

ШАНС ОСОЗНАТЬ ОШИБКИ

Оступиться может каждый и как гласит известная поговорка: «от сумы и тюрьмы не зарекайся». Мало кто задумывается об этом пока сам не попадет в беду или кто-то из близких не свернет с верного пути.

В наши дни людям все же дают шанс исправиться, не попадя за решетку, если они впервые совершили преступление небольшой или средней тяжести.

- Современная уголовно-исполнительная политика направлена на смягчение кары и усиление воспитательных мер воздействия на осужденных, создание гуманной среды отбывания наказания. В таких случаях может быть предусмотрено наказание, не связанное с лишением человека его привычной социальной среды и образа жизни, - пояснили «КП» в пресс-службе УФСИН России по Орловской области.

Государство продолжает верить в то, что люди, преступивших закон и впервые совершивших небольшое преступление, могут исправиться с помощью труда. Для них предусмотрены обязательные работы, исправительные работы, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, ограничение свободы, а также принудительные работы в исправительных центрах.

В Орловской области ежегодно по учету уголовно-исполнительной инспекции проходит почти четырех тысяч осужденных и обвиняемых.

Подразделения инспекции представлены во всех районах области. Также в регионе действуют два исправительных центра при колониях-поселениях в городе Мценск и поселке Шахово.

ПО ВСЕЙ СТРОГОСТИ

Однако в уголовно-исполнительной инспекции никаких поблажек быть не может, просто поставить галочку в отчете о прохождения наказания не получится. Осужден? Дали шанс исправиться? Исправляйся.

- Для осужденных, уклоняющиеся от отбывания наказания, оно заменяется на более строгое. Так, в 2020 году в Орловской области для 355 человек по представлению уголовно-исполнительной инспекции наказание заменено лишением свободы, - рассказали «КП» в ведомстве.

Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции применяют систему электронного мониторинга подконтрольных лиц, чтобы не допустить совершения ими того или иного вида правонарушений.

- Значительная часть повторных преступлений, совершается людьми, осужденными за управление автомобилем в состоянии опьянения. Аналогичное повторное деяние очень часто приводит к назначению наказания в виде лишения свободы, срок которого может составлять до 2 лет, - говорят в пресс-службе УФСИН по Орловской области.

ГЛАВНОЕ - БЕЗ РЕЦИДИВА

Помимо тех, кто проходит исправительные, обязательные или принудительные работы, под надзором сотрудников уголовно-исполнительных инспекций находятся осужденные условно, осужденные к лишению свободы с отсрочкой отбывания наказания (отсрочка по лечению наркомании, отсрочка для воспитания ребенка до 14 лет).

Кроме того, инспекция осуществляет контроль за людьми, вернувшимися на свободу по УДО, и теми, на кого наложен домашних арест и запрет определенных действий.

- Одной из основных задач инспекции является предупреждение повторных преступлений среди состоящих на учете. Ее выполнение осуществляется в тесном взаимодействии с другими правоохранительными органами, - пояснили «КП» в пресс-службе УФСИН России по Орловской области.

В 2020 году сотрудники уголовно-исполнительных инспекций провели совместно с подразделениями регионального УМВД и судебными приставами 1142 профилактических мероприятия для 2643 человек.

- Большой вклад в организацию процесса отбывания наказания вносят органы местного самоуправления городов и районов, определяющие места для отбывания осужденными обязательных и исправительных работ. Совместная деятельность приносит положительные результаты. На протяжении последних двух лет снижается уровень повторной преступности среди осужденных, состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции, - рассказали «КП» в пресс-службе ведомства.

Кроме того, не обходится и без воспитательных мероприятий. Для отбывающих наказание и состоящих на учете организуется досуг, направленный на развитие личности и нравственности.

- В учреждении действует психологическая служба, которая много времени уделяет несовершеннолетним осужденным. Действует соглашение с духовно-православным центром «Вятский Посад», осуществляется взаимодействие с театром «Свободное пространство» и волонтерами, - пояснили «КП» в пресс-службе УФСИН по Орловской области.

Немаловажно и то, что в рамках своих возможностей инспекция помогает осужденным в трудоустройстве и оформлении утраченных документов.

Редакция «Комсомольской правды-Орел» поздравляет с профессиональным праздником сотрудников подразделений, исполняющих наказания без изоляции осужденных от общества. Пусть в вашем работе будет как можно больше позитивных жизненных примеров исправления оступившихся людей, а число рецидивов сведется к нулю.