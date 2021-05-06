День Победы в Орле: куда сходить, что посмотреть и чем заняться

Афиша мероприятий ко Дню Победы в Орле Фото: Архив "КП"

В Орловской области празднование Дня Победы в 2021 году пройдет без парада, шествия Бессмертного полка, салюта и других массовых мероприятий. Однако без культурной программы жители и гости региона все же не останутся.

Рассказываем, куда сходить и чем заняться на майских праздниках в Орле и области.

МЕРОПРИЯТИЯ

АКЦИЯ «СИНИЙ ПЛАТОЧЕК»

В День Победы Орел присоединится к Всероссийской акции «Синий платочек». 9 мая молодежь, ветераны, военнослужащие и их семьи станцуют вальс под песню в исполнении Клавдии Шульженко перед колоннадой Городского парка культуры и отдыха.

Участники и волонтеры программы будут раздавать синие платочки гостям мероприятия.

Когда: 9 мая в 18.00

Где: площадка перед колоннадой Городского парка культуры и отдыха.

И СНОВА ВАЛЬС…

Вечером, 9 мая, все желающие смогут присоединиться в танцевальному флешмобу и потанцевать под легендарные советские песни в Городском парке культуры и отдыха.

Участие в мероприятии бесплатное, однако нужно предварительно записаться у организаторов – участников творческого объединения «МЕСТО». Справки по телефону: (4862) 76-35-01.

Когда: 9 мая в 19:00

Где: Орел, улица Максима Горького, 36

ТВОРЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Маленьких орловцев накануне и в День Победы ждут творческие занятия в Картинной галерее Курнакова. Об этом сообщает Туристский информационный центр.

8 мая в 10:00, 11:15 и 12:30 часов в галерее пройдет занятие «В мастерской художника – Подарок ветерану». Малышей научат, как сделать памятный подарок своими руками.

9 мая в 10:00, 11:15 и 12:30 малышей ждет занятие «В мастерской художника – Рисуем Победу».

Все занятия будут проходить по адресу: ул. Салтыкова-Щедрина,3а. Для участия необходима предварительная запись по телефону: 76-29-03.

КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА

Концерты накануне и День Победы пройдут в орловских театрах и областной филармонии. Программа насыщенная – театральные этюды, музыка, танцы.

В театре «Русский стиль» им. Бахтина зрителей ждут на спектакль-концерт «Память». В основу постановки легла поэма Роберта Рождественского «Реквием», письма фронтовиков, стихотворений участников войны и воспоминаниях ветеранов. Продолжительность спектакля-концерта 1 час 10 минут. Возрастная категория 6+.

Концерт состоится 7 мая в 19:00 и 8 мая в 18:00 по адресу: ул. Тургенева,18.

В Орловской областной филармонии зрителей ждет концерт «Победную песнь поем!» В праздничном концерте, подготовленном солистами филармонии Ириной Монаховой, Юлией Гарбуз, Иваном Балановым и Константином Юдиным (партия фортепиано — Юлия Перелыгина) прозвучат мелодии военных лет, песни советских композиторов о Родине, войне, Победе, весне и любви. Возрастная категория 12+.

Концерт состоится 7 мая в 15:00 по адресу ул. Ленина д. 23.

В академическом театре им. Тургенева 8 мая пройдет спектакль-концерт «Военные сны». В его основу легло одноименное стихотворение советского писателя и военного корреспондента Вадима Шефнера. Режиссер-постановщик спектакля Екатерина Вершинина (Гусарова).

В постановке участвуют артисты театра Александр Лазарев, Дмитрий Бундиряков, Александр Козлов, Михаил Лысанов, Евгений Дронников, Антон Карташев, Екатерина Аршинова, Екатерина Вершинина (Гусарова), Надежда Захаркина, Вероника Иванова, Евгения Рыбянцова, Ирина Князева (Щеглова), Марианна Иванова, Сергей Гнедов, Сергей Евдокимов и Елена Плотникова.

Концерт состоится 8 мая в 18:00 по адресу: площадь Ленина, д. 2.

СПЕКТАКЛИ ОРЛОВСКИХ ТЕАТРОВ

В ближайшие дни на орловской сцене пройдет показ четырех спектаклей о людях на войне и после нее – спектакль-реквием «Письма памяти» (театр «Свободное пространство»), драма «Заря» (театр им. Тургенева), баллада о бессмертии «А зори здесь тихие» и драма «День 1418-й» (театр «Свободное пространство»).

Драму «Заря» по мотивам повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие...» покажут артисты театра им. Тургенева. Знакомую всем история о пяти девушках-зенитчицах во главе со старшиной Васковым поставил режиссер Антон Карташев.

В спектакле «Заря» проводятся параллели с современностью, главные персонажи отвечают на серьезные вопросы и заставляют задаться ими зрителей. Возрастная категория 12+.

Увидеть спектакль можно 6 мая в 18:30 в театре по адресу площадь Ленина,2

Баллада о бессмертии «А зори здесь тихие» в театре «Свободное пространство» - еще одно авторское прочтение повести Бориса Васильева. Ее режиссером-постановщиком является Сергей Пузырев.

В спектакле можно будет увидеть фрагменты советской экранизации, минимализм декораций и спецэффектов. Показ пройдет 6 мая в 19:00 по адресу площадь Карла Маркса, 2.

Зрителей спектакля «Письма памяти» ждет много пластики, танца под аккомпанемент песен военных лет. Автор либретто и балетмейстер — заслуженный артист Украины Олег Николаев.

В постановке участвуют артисты Валерий Лагоша, Нонна Исаева, Олеся Балабанова, Андрей Григорьев, Сергей Козлов, Олег Семичев, Елена Симонова и многие другие. Спектакль состоится 7 мая (в 13:00 и 18.00 часов) и 9 мая (в 14.00 часов) по адресу площадь Карла Маркса,2.

Драма «День 1418-й» также пройдет в театре «Свободное пространство». Премьера этого спектакля состоялась на День города 5 августа 2020 года. Тогда театр открыл для зрителей свой внутренний двор-колодец, дав прочувствовать историю, которая легла в основу постановки, в живую и по-настоящему.

1418-й день – день, когда закончилась война. Однако спектакль в постановке Сергея Пузырева и Татьяны Сайгадачной не о войне, а о людях. Зрители сразу находят в нем с детства знакомых персонажей, начиная от самой досужей бабушки в подъезде, заканчивая самой обворожительной и задорной красавицей.

Показ пройдет 8 и 9 мая в 18:00 по адресу: площадь Карла Маркса, 2.

ВЫСТАВКИ

УСАДЬБА, ОПАЛЕННАЯ ВОЙНОЙ

В музее-заповеднике Ивана Тургенева открылась фотовыставка под открытым небом. Ее название - «Усадьба, опаленная войной» - говорит само за себя. Гостям Спасского-Лутовиново покажут и расскажут, что происходило в усадьбе писателя в годы Великой Отечественной.

Экспозиция разместилась на территории усадебного парка, вдоль дорожки, ведущей к воинскому захоронению.

- В братской могиле покоятся солдаты и офицеры, погибшие на мценской земле, умершие от ран в медсанбате, размещавшемся в имении Тургенева после освобождения Спасского-Лутовинова от фашистов, - рассказали «КП» в пресс-службе музея-заповедника.

На выставке представлены фотографии и документы из фондов музея-заповедника и фондов Орловского музея Тургенева. Они расскажут о спасении тургеневской коллекции, работе музея в эвакуации, освобождении и восстановлении усадьбы.

Посещение фотовыставки можно совместить с культурно-досуговой программой. На майских праздниках в Спасском-Лутовиново можно будет познакомиться с постоянными экспозициями усадебного дома, пройтись по его залам или отдохнуть на берегу пруда.

Адрес: Мценский район, Спасское-Лутовиново

ИНТЕРАКТИВНАЯ ВЫСТАВКА В ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОМ МУЗЕЕ

4 мая в Военно-историческом музее открылась интерактивная выставка - проект «И все-таки мы победили». Ее автором стал Заслуженный художник России Анатолий Костяников, но поучаствовать в ней может каждый желающий.

- Это интереснейший интерактивный проект, в котором могут принять участие жители города Орла и области, принеся в музей и разместив на фотографических баннерах портреты своих героев-родственников и указав имя, фамилию и отчество, - говорят сотрудники музея.

Вклеить копию фотографию своего родного ветерана можно на любой из 12 баннеров. Выставка продлится до 4 июня 2021.

Адрес: Орел, ул. Нормандия-Неман, 1 (музей работает все праздничные дни, включая 8, 9 и 10 мая).