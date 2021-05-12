Стройка спорткомплекса по нацпроекту в детском лагере под Орлом обернулась уголовным делом

Проверка строительства физкультурного комплекса вскрыла криминальные подробности

В Орловской области реализация национального проекта вновь обернулась уголовным делом. На этот раз поводом для его возбуждения послужило строительство физкультурного комплекса в детском лагере «Ветерок»: дело следственный комитет завел по статье «Превышение должностных полномочий».

Ранее «Комсомолка» уже рассказывала о прокурорской проверке, проведенной в детском лагере. Тогда на место так и не завершенного строительства ФОК выехал глава областного надзорного ведомства Владислав Малкин вместе с чиновниками профильных управлений и представителями «Орелгосзаказчика». Проверка, как и следовало ожидать, обернулась уголовным разбирательством.

Физкультурный комплекс для ребятни возводили в рамках нацпроекта «Демография». К настоящему моменту он так и остается недостроенным и соответственно не введенным в эксплуатацию. Однако на бумаге строительство выполнено: акты приемки с марта по декабрь 2020 года исправно подписывались должностными лицами «Орелгосзаказчика».

- На момент подписания документов работы на сумму более 4 млн рублей были не выполнены, а отдельные принятые и оплаченные учреждением работы выполнены с нарушением строительных норм. Несмотря на это, денежные средства подрядным организациям перечислены в полном объеме. В результате незаконных действий бюджету причинен ущерб на указанную сумму, - прокомментировала ситуацию корреспонденту «КП-Орел» Татьяна Цуканова, старший помощник прокурора Орловской области.

Теперь работа за следователями.

- По результатам проверки в отношении главного специалиста производственно-технического отдела казенного учреждения Орловской области «Орловский областной государственный заказчик» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), - сообщил "КП" Александр Коргин, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Следователи работают на месте

В рамках расследования уголовного дела выполняется комплекс следственных действий, направленных на полное установление обстоятельств произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.

Ранее реализация национального проекта «Демография» послужила причиной для других уголовных дел. Так, в начале апреля стало известно о фиктивном обучении людей предпенсионного возраста. Как выяснилось, в Ливенском районе был заключен договор между центром занятости, учебным центром «Квалификация», а также гражданами предпенсионного возраста. В рамках реализации национального проекта, а точнее его программы "Старшее поколение", люди должны были получить образование. Однако по факту ливенцы не учились, хотя документы, говорящие об обратном, были оформлены. Они оказались фиктивными. Федеральные деньги утекли. Уголовное дело расследуется по статье «Мошенничество»

А в конце апреля под уголовное преследование попали руководители сраху двух учебных центров в городе Орле. Повод для разбирательства тот же: мошенничество при реализации национального проекта.

Вероятно, это не последние уголовные дела по национальным проектам в регионе.

Редакция «КП-Орел» следит за ходом расследования.