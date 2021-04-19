Библионочь-2021 в Орле: какие мероприятия ждут жителей города

Библионочь-2021 в Орле: какие мероприятия ждут жители города. Фото из архива библиотеки им. Бунина

Уже в эту субботу, 24 апреля, Орловская область присоединится к ежегодной Всероссийской акции «Библионочь». В 2021 году главным ее лозунгом станет тема: «Книга – путь к звездам».

В Орле для горожан и гостей областной столице акцию проведут пять библиотек. Рассказываем, какие интересные события ждут интеллектуалов на каждой из площадок.

БУНИНКА

В областной библиотеке им. Бунина «Библионочь-2021» стартует в 15 часов дня. В это время здесь пройдет заседание литературно-поэтического клуба «Шаг навстречу» на тему «Герой и точка видения».

Затем в 18 часов и 19.30 часов в Бунинке стартует космо-библио-квест «Поехали!».

Продолжит мероприятие показ спектакля «Маленький принц» детской театральной студии «Звезда». Начало в 18.30.

В 21.30 пройдет видеопоказ дайджеста из отечественный художественных фильмов «Космос в кадре».

В финале, в 22.00, на сайте библиотеки стартует Космо-Библио-Квест «Поехали!» в онлайн-формате.

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КОГДА? ГДЕ?

24 апреля с 15:00

улица Максима Горького, 43

Дополнительная информация по телефону (4862) 76-37-87.

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ПРИШВИНКА

В областной детской библиотеке им. Пришвина гостей ждет космическое библиопутешествие. Для участников будут открыты два отдела Пришвинки.

В 15.00 в отделе обслуживания учащихся 5-9 классов стартует дог-шоу «Собаки в космосе: Белка и Стрелка» от кинологического центра «Орлиное гнездо».

Затем, в 16.30, здесь пройдет игровая программа. Детей в возрасте от шести лет и их родителей будут веселить студенты ОГИК.

В 17.30 будет еще одна игровая программа «Космическая одиссея». В ней смогут принять участие дети постарше в возрасте от 12 лет.

Далее участников библионочи ждет следующая программа:

18.00 - библиотечная игра «Литературная галактика».

18.30 - мастер-класс по изготовлению спейс-слайма.

19.00 - химические опыты «Космическая лаборатория»

20.00 -Звездная дискотека с запуском шаров.

В отделе обслуживания дошкольников и учащихся 1-4 классов в 15.00 пройдет мастер-класс по конструированию из бумаги и моментальная викторина «Про Луну и про ракету».

16.00 детвору ждет творческое занятие в технике квиллинг «Гав!» и полетели. Собаки-космонавты Белка и Стрелка», а также прогулка по звездному небу в виртуальном планетарии.

17.00 стартует мастер-класс по актерскому мастерству «Автостопом по галактике».

18.00 участников акции в Пришвинке ждет еще один мастер-класс. На этот раз по ракетомоделированию. Вместе с педагогами из Центра детского (юношеского) технического творчества, туризма и экскурсий можно будет построить ракету.

В это же время здесь можно будет посетить салон космической красоты. Создать образы для гостей помогут студенты Орловского техникума сферы услуг.

В 19.00 в библиотеке пройдет семейный квест «Большое космическое путешествие». Записаться можно всей семьей.

КОГДА? ГДЕ?

23 апреля с 15.00 до 21.00

Улица Московская,28

Вход по предварительной записи по телефону: 42-73-83 и 55-04-39.

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ПУШКИНКА

В центральной городской библиотеке им. Пушкина акция стартует в шесть часов вечера. Гостей здесь приглашают на «Межгалактический библиодром «Стартуем к звездам!».

Участники акции смогут познакомиться с достижениями робототехники и побывать на экскурсии в мир технологий VR и AR с орловским Кванториумом. Очки виртуальной реальности и квадрокоптеры будут доступны всем посетителям библиотеки.

Также гостей Пушкинки ждет мастер-класса по рисованию космического пространства с помощью кисти, соли и акварельных красок.

Кроме того, здесь можно будет пообщаться с профессиональным психологом, оценить собственную готовность к космическим путешествиям и составить карту звездного неба над городом и найти свое зодиакальное созвездие.

Любителей интеллектуальных игр ждет квест со сбором космического зоопарка и игра «Поехали». Не обойдется в библиотеке без песен под гитару в формате квартирника.

КОГДА? ГДЕ?

24 апреля с 18.00 до 22.00

улица Комсомольская, 65.

Дополнительная информация по телефонам: (4862) 47-18-20, 54-25-33 или 59-97-20

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КРЫЛОВКА

В Центральной детской библиотеке им. Крылова в шесть часов начнутся «Библиосумерки».

Здесь для детей и их родителей подготовили выступления детских творческих коллективов, ретро-путешествие и театральные представления. Кроме того, в Крыловке гостей ждет открытый микрофон с участием настоящего диктора телевидения.

На творческой площадке «Экспериментус» пройдет мастер-класс в технике пластилиновая анимация «Кто во Вселенной живёт?» и занятие «Акварельная галактика».

Сотрудники библиотеки обещают самым активным гостям сюрпризы и подарки.

КОГДА? ГДЕ?

24 апреля с 18.00 до 21.00

ул. Ленина, 16/20.

Дополнительная информация по телефону: (4862) 76-03-65

БИЦ им. ЕРЕМИНА

В библиотечно – информационном центре им. В.Г. Еремина пройдет праздник «В солнечном царстве, космическом государстве».

Гостей ждут игры и мастер-классы, космическая викторина и игра-путешествие «Мы — будущие космонавты». Всем желающие смогут придумать костюм, продемонстрировать его публике и получить специальный приз.

Также здесь пройдет «Путешествие по Библиогалактике» с концертной программой, литературным вернисажем «Тема космоса в творчестве русских писателей», поэтическим марафоном и караоке – конкурсом.

КОГДА? ГДЕ?

24 апреля

Московское шоссе, 151.

Дополнительная информация по телефону: (4862) 33-11-96