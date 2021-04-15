Чиновников из Орловской области осудят за дом-барак для сирот

Чиновники районной администрации ответят перед судом за дом-барак для сирот

В Орловской области перед судом предстанут чиновники администрации Троснянского района из-за дома-барака для детей-сирот. За предоставленные сиротам непригодные для проживания квартиры сотрудники районной администрации ответят по уголовной статье "Превышение должностных полномочий".

Дело коррупционной направленности региональный СК возбудил год назад. Тогда в сеть попали фотоснимки ни то дома, ни то сарая, предназначенного для проживания граждан из категории детей-сирот.

- Детям-сиротам дали такие квартиры. Это просто ужас! Сам дом построили быстро — за 2 месяца. Но построили тяп-ляп. В доме все отходит, фундамент слабый, - гласила подпись к снимкам в соцсетях.

Фигурантами дела стали чиновники администрации Троснянского района, и.о. главы Александр Фроловичев, замглавы по экономике и финансам Ирина Писарева, а также начальник отдела по управлению муниципальным имуществом Ольга Статуева.

- Фигуранты превысили должностные полномочия при вводе в эксплуатацию жилого дома построенного в 2017 году ООО «Гранит», приняв в собственность 8 квартир, без привлечения специалистов для проверки их соответствия требованиям благоустроенности жилых помещений. В ходе следствия установлено, что данные жилые помещения не пригодны для проживания, а денежные средства за их приобретение необоснованно перечислены ООО «Гранит» администрацией, чем муниципальному органу причинен ущерб в сумме боле 8 миллионов рублей, - рассказал "КП" Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу.

- Уголовное дело будет направлено в Троснянский районный суд Орловской области для рассмотрения по существу, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе прокуратуры Орловской области.