Глава Липецкой области Игорь Артамонов выступил на заседании комиссии Госсовета с докладом об изменениях в Градостроительном кодексе

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Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сегодня принял участие в заседании комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда». Руководитель региона выступил с докладом по реализации Федерального закона о внесении изменений в Градостроительный кодекс страны в целях обеспечения комплексного развития территорий в Липецкой области.

Комплексный подход к развитию территорий закреплён нормативно, и для его развития на уровень регионов передана значительная часть полномочий по регулированию. В настоящий момент в Липецкой области дополнительно разработаны проекты документов, направленные на реализацию Федерального закона.

Механизм комплексного развития территорий рассчитан на обновление городской застройки. Под КРТ могут быть предусмотрены районы нежилой застройки, а также незастроенные территории и участки, владельцы которых выступили с инициативой по проведению КРТ. На территории Липецка для реализации механизма реновации рассматриваются 10 территорий. Одна из таких зон – улица Спиртзаводская. Приоритет программы отдан представленной территории по причине возможности синхронизации на данном участке федеральных проектов.

«Комплексное обновление городских территорий направлено, прежде всего, на улучшение качества жизни населения. Мы активно работаем в этом направлении. Липецкая область вошла в число пилотных регионов по реализации механизма инфраструктурных облигаций. Этот инструмент позволит нивелировать расходы регионального бюджета на строительство или реконструкцию инфраструктуры на участках застройки по программе комплексного развития территорий», – сказал Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.