Пять минут до мусорного коллапса: в Орле заводу «ЭКОСИТИ» снова грозит остановка

.

Каждый год во многих странах мира 15 апреля отмечается День экологических знаний. Свою историю этот сравнительно молодой праздник начинает с 1992 года: тогда на конференции ООН ведущей стала тема экологии. В том числе зашла речь о важности экологического просвещения и образования. Этот день, также, - повод обратить внимание общественности на экологические проблемы мира, страны, региона.

Во время, когда мировое сообщество обращает особенно пристальное внимание на вопросы экологии, в Орле под угрозой остановки вновь оказался мусороперерабатывающий завод «ЭкоСити».

ДОЛГИ, СУДЫ И НЕПОНИМАНИЕ

На созданное по запатентованным технологиям орловских ученых предприятие чуть ли не каждый день приезжают делегации из разных уголков России и мира: всем интересен практический опыт «ЭкоСити». Главы регионов и члены правительств, сотрудники корпораций, инженеры, экологи, ученые, общественники приезжают в Орел, чтобы оценить и перенять опыт обращения с отходами на этом заводе. Так, недавно мусоросортировочный центр посетила делегация компании «Ростех», построившая один из самых больших заводов в России (г. Коломна). И такому гиганту есть чему поучиться у «ЭкоСити», ведь здесь перерабатывается даже большее наименований отходов.

Правда в самом регионе предприятие не жалуют: бесконечные проверки и суды, которые заканчиваются в пользу «ЭкоСити», несоблюдение договоренностей, долги перед предприятием... Сегодня гендиректор завода, ученый Юрий Парахин разводит руками: работать становится все сложнее. Мусороперерабатывающему центру постоянно приходится судиться с региональным оператором по обращению с отходами «Зеленой рощей».

- Согласно территориальной схеме мы должны отсортировать мусор. При этом процессе остаются «хвосты» - то, что не идет на переработку - и в обязанности регионального оператора входит их вывоз на полигон, в данном случае во Мценск. Если «хвосты" не вывозятся, то через час заполняется последний бункер и завод попросту не может работать дальше, - рассказывает Юрий Алексеевич.

.

По сей день «Зеленая роща» никак не может найти перевозчика, который займется вывозом остатков сортировки: аукционы на транспортировку отходов признаны не состоявшимися. Никто не подал заявку.

- В декабре 2019 года УК «Зеленая роща» заключило по результатам аукциона с ООО «Экотексити» договор на вывоз остатки сортировки ТКО с территории АО «ЭкоСити» на 2020 год. В связи с временным прекращением приема отходов на объекте захоронения «Экостройсервис» (полигон во Мценске – прим.), находящегося в процедуре банкротства, транспортировка отходов началась в ноябре 2020, - прокомментировали ситуацию в «Зеленой роще».

«ЭкоСити» пришлось самому вывозить остатки, затрачивая собственные ресурсы. О компенсации речи не велось.

- В итоге на вывоз хвостов были брошены наши машины и к сегодняшнему дню они износились до такой степени, что сломаться могут в любой момент. А значит опять «хвосты» останутся не вывезенными. И тогда предприятие точно остановится, так как вывозить «хвосты» просто будет не на чем, - сетует Юрий Алексеевич.

Завод может остановиться, а Орел - погрязнуть в мусоре.

К БУКВЕ ЗАКОНА

Отстаивать свои законные права «ЭкоСити» приходится через бесконечные суды. Очередной иск к «Зеленой роще» компания подала, чтобы добиться уборки тех самых «хвостов» с территории: за 2020 год здесь скопилось их 40 тысяч тонн, а за 2019 - 43 тысячи тонн. Все по закону должен вывезти региональный оператор, чего делать он не спешит.

- Ежедневно нужно вывозить 100-150 тонн отходов. Мы предоставили «Зеленой роще» в аренду свой автомобиль, но он способен вывезти только около 30% от того, что образуется. Остальные 70% «хвостов» регоператора мы вновь вынуждены вывозить своими силами, за свой счет и на свой же участок. Наши машины, каждая из которых стоит миллионы рублей, пришли в негодность. От регионального оператора мы потребовали компенсации расходов на убытки, которые понесли пока вынуждены были выполнять за него работу, - рассказал Юрий Алексеевич о деталях судебного разбирательства.

В ходе процесса регоператор предложил пойти на мировое соглашение, признав, что за ним есть долг. 24 марта должно было состояться решение суда, но от мирового «Зеленая роща» в последний момент отказалась.

- С нами рассчитываются по остаточному принципу. А ведь нужно выполнять капитальный ремонт техники, платить людям зарплату, в конце концов направить деньги на вывоз «хвостов». Мы не хотим останавливать предприятие, но на грани ситуации, когда выбора просто не будет, - говорит Юрий Парахин.

Уведомления о том, что мусоросортировочный центр может остановиться руководство «ЭкоСити» направило губернатору, в профильный департамент, в мэрию, и в прокуратуру.

ЕСЛИ МУСОР НЕЛЬЗЯ ПРИНЯТЬ

Остановку за три с половиной года работы «ЭкоСити» делал всего дважды. Последний из этих случаев произошел в декабре 2020-го и вызвал большой резонанс, ситуацию лично в тот момент проверил прокурор области Владислав Малкин. Остановка оказалась вынужденной, ведь перед предприятием набралось множество долгов. Завод не по своей вине оказался переполнен.

- Мы несколько месяцев предупреждали и регоператора и членов регионального правительства, что может возникнуть подобная ситуация, но нас не услышали, - рассказывает Юрий Алексеевич.

В области действует еще несколько предприятий, принимающих мусор, пускай и не таких технологичных как «ЭкоСити». Когда в конце минувшего года завод остановился, потоки отходов перенаправили на них. Машинам, которые ранее проезжали до пункта разгрузки 10 километров, пришлось ехать больше 60 километров на завод во Мценске. Шум подняли местные жители: зачем им отходы со всей области? И, само собой, увеличились расходы возчиков. Ведь отвезти мусор один раз и вернуться в Орел по километражу превышает 120 километров.

Математика тут не хитрая: в несколько раз увеличивается расстояние транспортировки, растут расходы участников территориальной схемы, растет и тариф за вывоз мусора, установленный для жителей. Сейчас он составляет 80 рублей на одного человека, но при подобных изменениях в схеме может увеличиться сразу в несколько раз.

Сегодня предприятие продолжает работу, хоть долги «Зеленая роща» погасила, вопрос с перевозкой хвостовой части отходов остается нерешенным. И эту задачу, видимо, придется решать сообща всем участникам мусорной реформы и контрольно-надзорным органам.