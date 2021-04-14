На реализацию адресной инвестпрограммы Воронежской области в текущем году заложено рекордные 15,4 млрд рублей

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В региональном парламенте в рамках «часа исполнительной власти» состоялось обсуждение с представителями департаментов финансово-эконмического блока реализацию адресной инвестиционной программы области.

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В прошлом году на эти цели был заложен беспрецедентный объем средств – 14,3 млрд рублей, в том числе 7,8 млрд рублей из бюджета региона и муниципальных образований. Было профинансировано 252 объекта. По итогам года введено 133 объекта капстроительства, в том числе 16 детсадов, 4 школы и образовательный центр в Боброве, 7 спортивных объектов, 2 лечебных учреждения, 8 объектов культуры, 94 объекта инженерной инфраструктуры и дом-интернат современного типа для пожилых граждан. Напомним, что формирование адресной инвестпрограммы региона в 2020 году происходило по новым принципам. Объекты включались не только на основании заявок глав муниципальных образований и руководителей департаментов. К обсуждению был привлечен широкий круг общественности: приоритетные списки прошли согласование с депутатами Воронежской областной Думы и в муниципальных образованиях. Это позволило снизить уровень субъективности при отборе проектов.

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– В текущем году на реализацию областной адресной инвестпрограммы планируется направить почти 15,4 млрд рублей. Причем средства областного бюджета составят 8,6 млрд рублей, что более чем на 20 процентов выше уровня 2020 года. Финансирование будет направлено на строительство и реконструкцию 257 объектов в муниципальных образованиях Воронежской области. Данная корректировка была проведена в соответствии с наказами избирателей, которые были получены в ходе встреч депутатов с жителями в своих округах, а также обозначены в обращениях, поступивших в региональный парламент, — сообщил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Он также отметил, что депутаты Воронежской областной Думы совместно с исполнительными органами государственной власти и главами муниципальных образований продолжают работу над включением в областную адресную инвестпрограмму еще ряда социальных и инфраструктурных объектов.

В этом году начаты работы по строительству подстанции скорой медпомощи в Центральном районе Воронежа, шести стационаров для районных больниц, а также шести поликлиник (среди них – поликлиника на Московском проспекте на 1100 посещений с подстанцией скорой помощи на 10 бригад). Предусмотрено выделение 2,5 млрд рублей на продолжение строительства значимых объектов здравоохранения – хирургического корпуса онкодиспансера, нового корпуса для лечения детей с онкологическими, гематологическими и ЛОР-заболеваниями.

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В сфере физкультуры планируется сделать акцент на развитие массового спорта. Предусмотрено строительство и реконструкция 20 объектов, в том числе реконструкция спорткомплекса «Факел», строительство футбольного манежа в микрорайоне Шилово, центра спортивной гимнастики и стрелкового комплекса (также в Воронеже). Что касается районов области, то здесь запланировано строительство 7 спорткомплексов (включая два бассейна) – в Калаче, Борисоглебске, Боброве и Новой Усмани. Кроме того, современные стадионы появятся в Верхнем Мамоне, Грибановке, селе Заброды Калачеевского района, Нижнедевицке, Панино, Бутурлиновке, Подгорном, Семилуках и Воронеже.

Уделено внимание и модернизации инфраструктуры культурной среды: планируется продолжение реставрационных работ комплексе Ольденбургских, сооружение объектов на набережной в Воронеже, строительство культурно-досуговых центров в районах области.

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Особое внимание при формировании областной адресной инвестпрограммы на 2021 год уделено финансовому обеспечению объектов, строительство которых предусмотрено нацпроектами. Объем запланированных средств из областного бюджета на 43 таких объекта составляет почти 3 млрд рублей, ожидаемое финансирование из федерального бюджета – почти 5,3 млрд рублей. По итогам текущего года планируется ввести в эксплуатацию 37 объектов. Среди них 8 детсадов, две школы (в Бабяково и Новой Усмани), пристройка спортзала к зданию Елань-Коленовской школы №2, пять объектов водоснабжения.

Фото предоставлено-пресс-службой Воронежской областной Думы