Модернизация 331 объекта соцсферы Воронежской области намечена на 2021 год в рамках региональной программы капремонта

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В рамках «часа исполнительной власти» в региональном парламенте с отчетами о работе в 2020 году выступили руководители департаментов финансово-экономического блока правительства Воронежской области.

Депутаты Воронежской областной Думы обсудили с представителями исполнительной власти реализацию адресной программы капремонта объектов социальной сферы, которая действует в регионе с 2019 года.

Так, в прошлом году на 1,9 миллиарда рублей по этой программе в Воронежской области было модернизировано 227 объектов, в том числе 101 объект образования, 75 – здравоохранения, 33 – культуры, 12 объектов спорта и 3 – соцзащиты.

Было отмечено, что в связи с пандемией в рамках этой программы проведены работы по обеспечению системой централизованного снабжения кислородом дополнительно создаваемого и перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций.

Как сообщил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, в целях комплексного подхода к реализации проектов по программе капремонта было принято решение о ее дополнении мероприятиями по благоустройству прилегающей к объектам территории и оснащению необходимым инвентарем и оборудованием. В 2021 году на программу капремонта предусмотрено уже 2,3 миллиарда рублей, в том числе, почти 300 миллионов на приобретение оборудования. На выделенные средства планируется отремонтировать 331 объект. Это 225 объектов образования, 47 объектов здравоохранения, 31 объект культуры, 14 – спорта, а также 9 объектов соцзащиты.