«Первый Областной» от первого лица: телеведущая Виктория Панина 10 лет в эфире

Вы смотрите телеканал «Первый Областной!». Первой эту фразу в эфире произнесла ведущая Виктория Панина.

«Здравствуйте! Вы смотрите телеканал «Первый Областной!». Первой эту фразу в эфире произнесла ведущая Виктория Панина. Ее авторская программа «Персона Грата» всего на день моложе самого телеканала. Ее интервью с известными, талантливыми, умными и обаятельными людьми Орловской области и России посмотрели сотни тысяч людей. Ее руку жал Геннадий Зюганов, ей говорил «спасибо» Иван Охлобыстин, ее фамилию знает Ксения Собчак. Да, Виктория Панина - пожалуй, самая известная личность современного орловского телевидения.

Я встречаюсь с ней в промежутках между записями программ. Она просит называть себя просто Вика и немного смущается, чем меня совершенно обезоруживает.

- Вика, 17 октября 2021 года «Первому Областному» исполняется 10 лет. В этот день вышли в эфир первые программы. Но сам он родился немного раньше. Ты помнишь день, когда ты пришла работать сюда?

- Конечно, 1 апреля 2011 года. Это день, когда нас всех, пионеров областного телевидения, официально оформили. Однако еще раньше, в марте, люди, которым суждено было стать ядром будущего телеканала, уже знали, что скоро их зачислят в штат «Первого Областного»! С апреля мы начали выпускать еженедельную информационную программу. Тогда она выходила в эфире телеканалов-партнеров. В тот же период на первом этаже «Орловской правды» активно шла масштабная реконструкция и ремонт, так что в первые месяцы у команды «Первого Областного» банально не было офиса для работы. Какое-то время мы «квартировали» на 3 этаже типографии «Труд».

- Первый выход в эфир. Как это было?

Радостно и очень нервно. Могу этот день по минутам вспомнить, особенно запись первого выпуска «Главных новостей».

- Что ты чувствовала в этот момент? Была какая-то особая ответственность, ты ведь понимала, что с этого выпуска начинается история нового телеканала?

- Чувствовала? Да я была переполнена этой ответственностью. Сейчас смешно вспоминать, но я тогда даже сделала красный маникюр, чтобы он сочетался с выгородкой нашей студии. Мы с моим соведущим Димой Пустовым прогнали все подводки несколько раз (ред. «Подводка» – это текст, который произносит ведущий в студии перед трансляцией сюжета). Я до сих пор помню, какие сюжеты тогда выходили в эфир. Пожалуй, это был самый ответственный выпуск новостей в моей жизни.

- «Главные новости» - не единственная программа-долгожитель на «Первом Областном». Твой авторский проект «Персона грата» тоже отмечает 10-летие в этом году.

- «Персона грата» увидела свет 18 октября. Первым ее гостем стал Александр Козлов, он был тогда губернатором Орловской области. И вот тут мои ответственность, и, главное, волнение умножились сразу на 10 пунктов. Одно дело читать готовый текст с суфлера, а другое – общаться в прямом эфире с человеком, да еще и с главой региона.

- Как, сразу в прямой эфир?

- Да, именно! Представь, каково было мне в тот день. Ведь до этого опыта ведения прямых эфиров у меня не было, да и с людьми высоких должностей я не общалась. Вот сейчас вспоминаю, а у меня мурашки.

- Смотрела твой эфир с Ксенией Собчак. Как мне кажется, она была куда более сложным гостем, чем Александр Козлов. Тем не менее ты вела себя уверено.

- Это была уже далеко не первая «Персона грата». Опыт. К тому же, я очень обстоятельно подготовилась к этой программе. Ксения Анатольевна тогда баллотировалась в президенты — был 2018-й. Я изучила ее интервью, манеру ее общения с журналистами, внимательно посмотрела ее купание в купели на Крещение. Ошибкой некоторых моих коллег было полагать, что к этой персоне можно подойти «с кондачка». Я, конечно, не могу судить, но мне говорили, что эфир получился динамичным и интересным, а значит, я свою работу выполнила. Кстати, мне еще сказали, что Ксения Собчак после эфира спросила: «Как фамилия этой девочки?»

- Собчак ведь не единственная знаменитость, с которой ты общалась. Охлобыстин, Шахрин, Зюганов – все они были «Персонами грата». С кем было сложнее всего работать?

- С Охлобыстиным. Мой редактор посоветовал мне поговорить с Иваном на философские темы. Это было ошибкой. Посерьезневший Охлобыстин лишился присущей ему легкости и харизмы... Понимаете, интервью — это ведь не просто вопрос-ответ. Важны стратегия, ключ к человеку, подбор тем. Так что не бывает гостя, с которым просто. К каждому интервью я серьезно готовлюсь. И еще одно. Я училась на режиссера, и мой педагог всегда говорил: «Зритель не дурак!» Очень понимаю эту фразу.

Крокодилица Фара стала одной из самых сложных гостей передачи "Персона Грата"

- И все-таки кто был самым сложным гостем?

- У меня был случай, когда гость пытался сбежать из студии. Серьезно! Встал и пошел к выходу. Пришлось его ловить, уговаривать вернуться.

- Кто же это был?

- Крокодилица Фара из гастролирующего зоопарка! Один из самых запомнившихся мне гостей «Персоны грата».

- А есть человек – из живущих или из уже ушедших – с кем бы ты хотела встретиться в студии «Персоны грата»?

- Я сама себе периодически задаю этот вопрос… И каждый раз ответ меняется. Но! Есть человечище, о встрече с которым я могу только мечтать, в 1968 году он улетел от нас навсегда. Это Юрий Гагарин. Если бы можно было бы каким-то волшебным образом взять у него интервью, вот было бы интересно! Думаю, он тогда не все нам рассказал…

- Эта мысль тебе в голову пришла, потому что в этом году отмечается 60-летний юбилей первого полета человека в космос?

- Нет, эта мечта, наверное, - ровесник нашего телеканала и «Персоны грата», ей точно уже лет 10. Кстати, когда я начинаю сильно волноваться перед эфиром, то говорю себе: «Не у Гагарина же интервью беру». И сразу легче становится!

- Что ж, я желаю тебе и всему «Первому Областному» космических успехов и еще больше звездных гостей. Спасибо за интервью!

- Увидимся в эфире!