В законодательстве Воронежской области утвержден заперт принудительной высадки юных безбилетников из общественного транспорта

Фото представлено пресс-службой Воронежской областной Думы

Новые положения были разработаны группой парламентариев – председателем Воронежской областной Думы Владимиром Нетёсовым, депутатами Владимиром Верзилиным, Николаем Домничем, Людмилой Ипполитовой, Владимиром Ключниковым – в рамках приведения областного законодательства в соответствие федеральному.

Теперь требование покинуть транспорт за неоплаченный проезд не может распространяться на детей до 16 лет, которые едут без сопровождения совершеннолетних граждан. Основанием для разработки федерального закона стал ряд происшествий, которые вызвали широкий общественный резонанс. Дети оказались в ситуации, когда по объективным причинам не смогли оплатить проезд (не сработала карта, забыли кошелек), и их высадили из общественного транспорта. Причем в некоторых случаях это было сопряжено с риском для жизни и здоровья детей – их высаживали в темное время суток в незнакомом месте или при экстремальных погодных условиях.

Фото представлено пресс-службой Воронежской областной Думы

– Данный запрет теперь закреплен и на региональном уровне. В целях защиты прав несовершеннолетних пассажиров, поправками в областные нормативные правовые акты вводится норма, которая устанавливает запрет принудительной высадки из общественного транспорта безбилетного пассажира в возрасте до шестнадцати лет, следующего без сопровождения взрослых, – сообщил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Фото представлено пресс-службой Воронежской областной Думы

Как отметил председатель думского Комитета по транспорту, дорожному хозяйству и безопасности Владимир Верзилин, в регионе, благодаря принятому закону, в дальнейшем будет в целом обеспечен четкий регламент взаимодействия пассажиров и водителей автобуса в части установления порядка подтверждения оплаты проезда, провоза багажа и перевозки детей.