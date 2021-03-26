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Используя данные о заболеваниях полости рта, собранные лабораторией Oclean со всего мира, эксперты бренда разрабатывают программы по чистке зубов профессионального уровня. Их последним достижением в этой области стала электрическая зубная щетка Oclean Xpro Elite.

Новые мощности шумоподавление

В умной электрической зубной щетке Oclean Xpro Elite бесщеточный двигатель маглев, совершающий до 42 000 оборотов в минуту, что позволяет пользователям выбирать из 32 уровней интенсивности очищения в зависимости от индивидуальных потребностей, а ультразвуковая технология поглощения шума позволяет снизить громкость ее работы до 45 дБ, что на 20 дБ меньше, чем у аналогичных продуктов.

Бережное очищение и полный контроль

Умная электрическая зубная щетка Oclean Xpro Elite позволяет добиться максимально тщательного очищения зубов без повреждения десен и эмали за счет более широкой насадки с бриллиантовой щетиной DuPont максимальной плотности. Встроенный датчик давления, шестиосевой гироскоп и чип зубной щетки используют алгоритмы слияния для сбора и обработки данных о чистке зубов и после проведения анализа она сама предлагает пользователю время, интенсивность и режимы чистки. После чистки приложение, которое синхронизируется с сенсорным ЖК-экраном выставляет оценку, и предлагает детальные рекомендации для более полного очищения полости рта. Кроме того, Oclean Xpro Elite оснащена функцией быстрой зарядки. Заряд аккумулятора полностью восполняется за 3,5 часа.