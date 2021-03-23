Александр Грачев: «Наша цель - завершение технически возможной сетевой газификации Орловщины»

Александр Грачев: «Мы начинаем большую пятилетку».

19 марта, накануне Дня работников ЖКХ, в Орле состоялся брифинг исполнительного директора «Газпром газораспределение Орел» Александра Грачева с представителями ведущих СМИ региона. В центре внимания - стратегические задачи орловской газораспределительной системы на ближайшую пятилетку.

Курс на максимальную газификацию села

2 ноября 1960 года в Орловской области был газифицирован первый жилой дом. Перед орловскими газовиками тогда стояла грандиозная задача - с нуля проложить коммуникации, наладить их работу и обеспечить людей голубым топливом. С каждым годом количество газифицированных районных центров увеличивалось. Ударные темпы работы не сбавлялись даже в самые сложные периоды жизни страны. И вот, спустя почти 61 год, орловские города газифицированы уже на 99,9%, а сельская местность - на 63,2%. Только за последние 15 лет по программе «Газификация регионов РФ» в Орловской области было построено 24 газопровода общей протяженностью почти 191 километр. Объем инвестиций в газификацию с 2005 года составил 1 млрд 87 млн рублей.

- Пройден уже немалый путь, выполнено столько стратегических задач. Что же дальше? Какие теперь цели ставит перед собой орловская газораспределительная система?

- Действительно, работа проделана немалая. Наши сотрудники, ветераны газовой отрасли вложили невероятный вклад в газификацию Орловщины, делали все с нуля, были первопроходцами. Теперь наша задача - развить их успехи и к 2026 году полностью завершить технически возможную сетевую газификацию региона.

- Почему именно к 2026 году?

- Между «Газпром» и правительством Орловской области подписаны Соглашение о сотрудничестве, Договор о газификации, утверждена программа развития газоснабжения и газификации области до 2025 года. Мы начинаем большую пятилетку.

- Какие задачи вы ставите перед собой в рамках этой пятилетки?

- Сейчас одно из основных направлений нашей работы - это газификация сельской местности. В этом году планируется начать проектно-изыскательные работы по 16 объектам. В будущем это позволит приступить к строительству межпоселковых газопроводов для газификации населенных пунктов в Болховском, Глазуновском, Дмитровском, Корсаковском, Кромском, Ливенском, Покровском, Свердловском и Троснянском районах. Начало строительно-монтажных работ в 2021 году планируется по 5 объектам. Инвестиции «Газпрома» предусмотрены в объеме 92,9 млн рублей. Администрация региона направит 36,3 млн руб. Так, в 2021 - 2025 годах мы построим межпоселковые газопроводы разной протяженности к поселку Григорово Болховского района (4 км), поселкам Новый Колодец и Новомихайловский Дмитровского района (3 км), деревне Барановка Свердловского района (5 км), деревне Раевка Покровского района (4,2 км), селу Подолянь Глазуновского района (2,5 км) и ряд других.

Газ для новых микрорайонов в Орле

В Орле жилое строительство развивается очень активно. С каждым годом границы города расширяются, растут новые микрорайоны. Сейчас в Зареченском и Болховском живут тысячи человек, при этом застройка продолжает увеличиваться.

- Александр Викторович, такой бум в жилом строительстве сильно увеличивает нагрузку на существующие газовые сети? Предусмотрено ли их развитие в рамках Программы развития газоснабжения Орловской области на 2021 - 2025 годы?

- Да, Орел действительно быстрыми темпами наращивает жилой фонд. Для нас это тоже большой вызов. Сейчас мы прокладываем новые системы в городе. Значительным прорывом в газификации новых жилых комплексов станет строительство газопровода «ГРС Мезенка-завод ОАО «ОСПАЗ». Он как раз входит в Программу. Этот газопровод позволит подключить промышленный кластер областного центра - индустриальный парк «Орел» к менее загруженной газораспределительной станции «Мезенка». Плюс ко всему это даст возможность высвободить мощности уже действующей в этом регионе ГРС Орел-1 и подключить к объектам газовой инфраструктуры строящиеся многоквартирные дома и земельные участки для многодетных семей.

- А как дело обстоит со старыми газопроводами в Орле? Многим из них уже не первый десяток лет.

- Мы продолжаем замену устаревших газовых сетей. В 2019-2020 годах за счет средств «Газпром газораспределение Орел» в облцентре стальные подземные газопроводы 60-х годов были заменены на полиэтиленовые газопроводы диаметром 315 мм и 225 мм. В частности, работы проходили на Посадской улице, улицах Маяковского, Гагарина, Левый Берег Оки, Васильевской и в Воскресенском переулке. В общей сложности было заменено 2850 метров газопровода. Стоимость работ составила более 60 миллионов рублей. В этом году мы планируем провести проектно-изыскательские работы по замене подземного газопровода, расположенного в Северном районе города вдоль Московского шоссе от ГРС-1. Строительно-монтажные работы предусмотрены в 2022 году.

Помимо реконструкции линейной части газопроводов, активно ведутся работы по замене пунктов редуцирования газа, станций катодной защиты газопроводов и ликвидации газовых колодцев с установкой подземных шаровых кранов с выводом под ковер. В 2021 году строительно-монтажные работы пройдут на 80 объектах Орла и Орловской области. На это предусмотрено более 35 миллионов рублей.

В помощь орловской промышленности

Развитие экономики Орловской области невозможно представить без промышленности. С каждым годом она стремится освоить новые мощности и активнее использовать все возможные ресурсы.

- Александр Викторович, какие направления работы, связанные с обеспечением промышленных предприятий газом, рассматривает для себя орловская газораспределительная система?

- Реализация Программы газификации Орловской области на 2021 - 2022 год позволит построить газопровод-отвод и ГРС для подачи газа на перспективный завод минеральных удобрений в Должанском районе. В Хотынецком районе будем газифицировать новые производственные цеха по разогреву и расфасовке битумных материалов. Протяженность запроектированного газопровода здесь составит 1,75 км. В ближайших планах газификация существующих объектов и новых производственных мощностей крахмального завода в деревне Звягинки Орловского района. Здесь будет построен газопровод высокого давления протяженностью 4,5 км.

Кроме того, в планах замена существующей газораспределительной сети до территории Залегощенского сахарного завода и замена шкафного регуляторного пункта. Это позволит запустить новое производство - «Жомосушильный комплекс».

«Газпром газораспределение Орел» - это:

- семь филиалов в Орле, Ливнах и Мценске, в поселках Кромы, Нарышкино, Верховье и Покровское;

- общая протяженность эксплуатируемых сетей - почти 15 000 километров;

- порядка 1700 сотрудников в системе, на каждого приходится более 8,5 километра коммуникаций;

- обслуживание более 329 283 квартир и домовладений природным газом;

- подача газа на 3692 промышленных и коммунально-бытовых предприятия.

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