Хабы СБЕР ЕАПТЕКИ в 2021 году откроют во всех регионах Черноземья

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18 марта одна из крупнейших интернет-аптек России СБЕР ЕАПТЕКА открыла первый хаб в Воронеже. Он расположился по адресу: улица Хользунова, 93. Здесь находится как традиционный торговый зал, так и пространство для хранения товаров и сортировки онлайн-заказов. Хаб рассчитан на обработку более 600 заказов в день.

- Сейчас ассортимент хаба - более 12 тысяч товаров. В ближайшие две недели его планируется расширить до 18 тысяч. С ростом количества заказов мы рассчитываем открыть в Воронеже еще три хабак2022 году. Также в течение нескольких лет мы придем вовсе города Черноземья с населением свыше 100 тысяч человек, - подчеркнул Антон Буздалин, основатель и генеральный директор компании СБЕР ЕАПТЕКА.

Доставка на дом

Работу в Воронеже аптека-хаб экосистемы Сбера начала с благотворительной акции. Компания поддержала региональное отделение «Российского детского фонда» и предоставила необходимые для его подопечных лекарства и медицинские товары.

- В первую очередь я хочу пожелать жителям области здоровья. Надеюсь, что, пользуясь СБЕР ЕАПТЕКОЙ, они все-таки будут больше покупать профилактические средства, а не средства лечения. И надеюсь, что сеть разовьется, будет полезной для наших жителей. Здесь достаточно высокая мобильность, широкий ассортимент и, как я понимаю, за счет прямых поставок будут более лояльные цены, -отметил губернатор Воронежской области Александр Гусев, посетивший аптечный хаб в день открытия.

В воронежском хабе СБЕР ЕАПТЕКИ помимо стандартных лекарств и витаминов, можно найти редкие препараты, также представлен широкий выбор товаров для красоты и здоровья, средства гигиены и медтехника, товары для мам и детей.

В штате хаба на улице Хользунова, 93 сейчас 2 фармацевта, 8 комплектовщиков и 12 курьеров. Курьеры работают на автомобилях, но в дальнейшем появятся и те, которые будут доставлять заказы пешком и на самокатах.

Доставка бесплатна - на сайте или в приложении СБЕР ЕАПТЕКИ можно сделать заказ на любую сумму. Безрецептурные лекарства и товары для здоровья доставят на дом. Ожидается, что время доставки удастся довести до одного-двух часов.

Рецептурные лекарства, а также спиртосодержащие препараты можно приобрести и забрать самостоятельно: непосредственно в СБЕР ЕАПТЕКЕ или в партнерской точке «Планета Здоровья» (ул. Остужева, 56).

Расширение по всему Черноземью

Открытие хаба в Воронеже - продолжение развитияпо всей России. Компания работает уже в более чем 60 регионах, включая Москву и Санкт-Петербург.

- СБЕР ЕАПТЕКА - это уверенный шаг в развитии e-com, который расширяет границы индустрии здравоохранения для каждого. Старт СБЕР ЕАПТЕКИ в Воронеже позволит значительно увеличить ассортимент и доступность лекарственных средств для жителей региона. Особенно это важно в условиях пандемии, когда доставка лекарств на дом становится не только удобным, но и самым безопасным решением, - рассказала Наталия Цайтлер, Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк.

По словам Наталии Цайтлер, в ближайшие месяцы планируется открыть аналогичные хабы и в других городах Центрально-Черноземного региона - в Белгороде, Курске, Тамбове и Липецке. А в Орле СБЕР ЕАПТЕКА начала работать еще в 2020-ом.

Компания экосистемы Сбера сотрудничает более чем с 270 лицензированными дистрибьюторами, больше чем со ста крупнейшими официальными производителями заключены прямые контракты. Все товары сертифицированы, строго соблюдаются условия хранения и транспортировки. Ежемесячно сервисом СБЕР ЕАПТЕКИ пользуется более 7 млн человек в России.