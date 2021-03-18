"Расстрелять за это человека или выгнать?": высказывание орловского чиновника о зарплатах прокомментировал советник губернатора

За главу орловского управления труда и занятости вступился советник губернатора

Высказывание орловского чиновника о нежелании орловцев работать за 15 тысяч рублей прокомментировал советник губернатора. Сергей Лежнев вступился за начальника управления труда и занятости Александра Сотникова, оскандалившегося на всю страну неосторожной фразой.

Комментируя ситуацию порталу "Подъем", Лежнев не стал отрицать, что высказался Сотников некорректно, однако фраза оказалась вырванной из контекста.

- Александр Сотников действительно профессионал. По нашим рейтингам, он один из самых активных чиновников своего профиля. Что касается МРОТ, журналисты просто кусочек его слов взяли. Безусловно, он понял, что нужно полностью свою мысль высказывать. Ну, получилось так и получилось. Что, расстрелять за это человека или выгнать? Я думаю, ничего страшного не произошло, - сказал Сергей Лежнев журналистам "Подъема".

Александр Сотников выступал на заседании профильного комитета заксобрания, речь шла о ситуации на рынке труда во время пандемии. Сравнивая уровень "коронавирусного" пособия по безработице и зарплатам на рынке труда Сотников сказал следующее:

- Предлагаются ни какие-то минимальные зарплаты, а 15-18 тысяч рублей. Но все равно люди отказываются почему-то.

Фразу подхватили СМИ, очень быстро орловский чиновник стал известен далеко за пределами Орла. Впрочем, заступились за Сотникова и в Правительстве области, отметив, что глава управления труда и занятости всего-лишь обрисовывал образовавшийся во время пандемии на рынке труда "пузырь", серые зарплаты и теневые схемы оплаты труда. Однако, слово не воробей.

Сам чиновник не стал отвечать на вопрос считает ли он заработную плату в размере 15-18 тысяч рублей приемлемой, так как он госслужащий и не имеет права давать такие оценочные суждения. За 2020 год, согласно декларации о доходах, Сотников заработал около миллиона рублей.