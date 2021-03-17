Год с коронавирусом: хроника пандемии в Орловской области

Хроника пандемии в Орловской области Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Уже год Орловская область живет в условиях пандемии коронавируса. За это время в регионе многое изменилось, заболевание нарушило привычный уклад и до сих пор не сдает позиций.

Вспоминаем, с чего все началось и как разворачивалась хронология событий.

ДЕФИЦИТ МАСОК В АПТЕКАХ

В феврале в орловских аптеках начали заканчиваться маски Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В начале февраля 2020 года в орловских аптеках начался небывалый ажиотаж. Многие захотели купить медицинские маски впрок после сообщений о первых случаях заражения коронавирусом в России. К тому моменту в Китае было зарегистрировано свыше 17 тысяч случаев заболевания. Вирус распространился на 23 страны.

Однако приобрести защитные средства оказалось непростой задачей. Медицинские маски в Орле просто закончились. Фармацевты сетовали, что уже распродали все запасы со складов, а нового завоза не предвидится.

- Люди у нас мнительные, все скупают. Вчера за день 120 пачек продала! –рассказывала тогда «Комсомолке» фармацевт одной из аптек.

И действительно, пока мы стояли в очереди в муниципальной аптеке две пенсионерки купили сразу 50 упаковок. При этом людей в масках не было ни в магазинах, ни в транспорте, ни тем более на улице.

Вскоре проблема с медицинскими масками вышла на региональный уровень. Частные предприниматели и заводы региона начали переформатироваться под выпуск новой продукции.

КАРАНТИН И ПЕРВЫЕ ЗАБОЛЕВШИЕ

В феврале 2020 года в Орловской области еще не было зафиксированных случаев заражения коронавирусом. Однако в целях профилактики всех вернувшихся из туристических поездок по Китаю и имеющих симптомы ОРВИ, отправляли на 14-дневный карантин.

Однако это не спасло Орловскую область от распространения коронавируса. 24 марта стало известно о первых случаях заражения. Заболела семья, вернувшаяся 17 марта в Орел из путешествия по Праге. Коронавирус был диагностирован у обоих супругов. Их госпитализировали в больницу им. Боткина.

Затем заболел 50-летний орловец, вернувшийся вместе с женой в Орел из Бельгии. Вскоре случаи заражения стали подтверждаться у возвращающихся из Москвы вахтовиков.

К 7 апреля 2020 в Орловской области было уже 12 официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом. После этого глава региона Андрей Клычков подписал указ об обязательном двухнедельном домашнем карантине для всех вернувшихся в Орловскую область из Москвы, Московской области и других регионов России.

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ В РЕЖИМЕ САМОИЗОЛЯЦИИ

Орел в самоизоляции Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

28 марта в Орловской области, также как и по всей стране, начал действовать режим самоизоляции. Сначала вынужденная мера должна была длиться всего неделю: закрылись кафе, торговые и развлекательные центры, парикмахерские, большинство организаций перешло на дистанционную и удаленную работу.

Однако жители региона без особого энтузиазма стали менять привычный образ жизни, перепутав самоизоляцию с внеплановыми каникулами. При этом количество заболевших стало стремительно расти.

Затем общий режим самоизоляции продлили до 30 апреля и ввели целый ряд ограничительных мер, включая социальную дистанцию и обязательное ношение масок в общественных местах. На въездах в Орловскую область заработали блокпосты.

Сидение на «дистанционке» многим далось нелегко. Вскоре самоизоляцию продлили и на май. В Орловской области постепенно усугубляется ситуация с безработицей, а предприниматели понесли существенные убытки из-за простоя.

Предприниматели оказались в вынужденном простое Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Частичное возобновление прежней жизни началось только в июне 2020 года. Парикмахерские, ателье, прачечные, химчистки, техобслуживание транспорта, ярмарки, ремонт техники и фотосалоны открыли с 3 июня. Летние кафе-веранды заработали в Орле с 20 июня, а большие торговые центры с 22 июня.

Правительство Орловской области начинало готовило поэтапный план выхода из режима ограничительных мер. Однако ситуация застопорилась из-за роста заболеваемости в августе-сентябре 2020 года.

Общероссийское голосование в Орле 1 июля 2020 проходило в особых условиях Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

МАССОВЫЕ ВСПЫШКИ КОРОНАВИРУСА

После начала пандемии интернаты для пожилых людей и инвалидов перешли на закрытый сменный режим работы, запретили посещения. Однако коронавирус все же проникает в социальные и медицинские учреждения региона.

Одна из первых вспышек заболевания произошла в Специализированном Доме ребенка, где заразились десять детей и более десяти сотрудников. Инцидент произошел в середине мая.

Следующая серьезная вспышка произошла в Крупышенском доме ветеранов Дмитровского района. В учреждении заболели 4 сотрудника и 22 постояльца. Ситуация дошла до возбуждения региональным Следственным комитетом уголовного дела по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание граждан».

Затем в первых числах июня случаилась еще одна вспышка заболевания. На этот раз в психбольнице специализированного типа, заболели более 30 человек.

Вскоре региональные власти сообщили о случаях групповой заболеваемости в больнице им. Семашко и областной клинической больнице. В июле произошли вспышки коронавируса в Орловской психиатрической больнице, в августе в НКМЦ им. Круглой и Богдановском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Одновременно с этим начало расти число семейный очагов заражения коронавирусом.

Одна из самых последних больших вспышек коронавируса в Орловской области произошла в начале марта 2021 года в Добринском психоневрологическом интернате.

Хроника пандемии в Орловской области Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

ПЕРВЫЕ СМЕРТИ

16 апреля 2020 года в Орловской области умер первый пациент с коронавирусом. Мужчине, проходившему лечение в больнице Боткина, было 68 лет. Однако тогда этот случай не сразу отнесли в общую статистику смертности, так как у орловца был ряд сопутствующих заболеваний.

Второй случай произошел в 20-х числах апреля. В больнице умер 84-летний мужчина с коронавирусом. У него также были проблемы со здоровьем.

27 апреля скончался третий пациент. Тоже пожилой мужчина, 1937 года рождения. Он проходил лечение в больнице им. Семашко.

Вскоре пандемия стала уносить жизни не только пожилых людей. Жертвами заболевания оказались и сильные активные орловцы. Среди них журналистка Оксана Гранн. Корреспондента «ГТРК Орел» не стало на 54 году жизни.

По данным на 17 марта 2021 года, число смертей от коронавируса в Орловской области достигло 485.

РАБОТА, УЧЕБА И ПРАЗДНИКИ В ПЕРИОД КОРОНАВИРУСА

С тем, как непросто встречать праздники в период пандемии орловцы столкнулись уже в апреле 2020 года. Одним из первых праздничных событий в режиме повышенной готовности стала Пасха, которая отмечалась 19 числа.

Верующим тогда рекомендовали воздержаться от посещения храмов и смотреть прямые трансляции богослужений по телевизору. Народную традицию ходить на праздник на кладбища к умершим родственникам тоже ограничили. В Орле погосты закрыли, исключение делали только для похорон. Продавцов искусственных цветов рядом с кладбищами штрафовали.

Торжественные мероприятия к 75-летию Победы и освобождению Орла проходили тихо и в ограниченном формате Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

75-ый День Победы тоже прошел без масштабных событий. В городе не было ни парада, ни салюта, ни шествия Бессмертного полка. Для ветеранов состоялись персональные концерты во дворах.

В таком же дистанционном формате в регионе прошел и День России, и школьные выпускные, и Первое сентября, и День народного единства, и Новый год.

Весна, лето, осень, зима и вновь весна прошли в Орловской области с коронавирусом Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Личные семейные торжества тоже потребовали от орловцев особой выдержки. Даже свадьбы приходилось праздновать в урезанном формате – в зале регистрации только сами молодожены и самые близкие родственники, отмечать тоже приходилось в очень узком кругу.

Нелегкой оказалась жизнь школьников, студентов и их родителей. В период самоизоляции они оканчивали учебный год в дистанционном формате, общаясь с преподавателями онлайн.

1 сентября учащиеся вернулись к привычной форме обучения, но не все и ненадолго. За родителями школьников оставили право индивидуального выбора – дистанционка или занятия в классах. Студенты колледжей, техникумов и училищ проучились в привычном формате несколько месяцев, но с ростом заболеваемости ушли на удаленное обучение 23 ноября 2020 и вернулись с него только 18 января 2021 года. Студентам вузов ушли на «дистанционку» еще раньше – 16 ноября 2020 и вышли 8 февраля 2021.

Что же касается работы, то орловцы не понаслышке узнали, что такое дистанционный труд, вынуждено начали осваивать новые технологии. Многим медикам и соцработникам пришлось уходить в двухнедельные закрытые смены, не видеть подолгу семьи. А кто-то в период пандемии вообще лишился работы.

ЗАТЯЖНЫЕ ВРЕМЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

В начале пандемии никто не подозревал, что ограничительные меры из-за коронавируса в привычной повседневной жизни затянутся на год. Однако начиналось все с двух заболевших в марте 2020 года, а в марте 2021-го их оказалось уже более 31 500.

Масочный режим в Орловской области сохраняется до сих пор Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Ограничения то усиливали, то ослабляли. При этом новости об их продлении появлялись каждый новый месяц. Большие массовые мероприятия, поездки в общественном транспорте и походы в магазин без защитных масок оказались под жестким запретом. Нарушителей штрафовали и продолжают штрафовать до сих пор.

Пока речи о снятии ограничений в Орловской области не идет. Сейчас они официально действуют до 31 марта, но, по всей вероятности, их вновь продлят. Орловцам остается только приспосабливаться к жизни в новых условиях пока пандемия коронавируса не пойдет на стабильный спад.

Власти надеются, что в борьбе с пандемией и возвращению к привычной жизни значительную роль сыграет массовая вакцинация, начатая в январе 2021 года.