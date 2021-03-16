В авангарде отечественного семеноводства: ООО «Дубовицкое» отпраздновало юбилей

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В 2006 году в Малоархангельском районе Орловской области открылось опытное хозяйство крупнейшей российской компании, специализирующейся на средствах защиты растений, АО «Щелково Агрохим» - ООО «Дубовицкое». Инвестиционный проект уже через несколько лет не только показал свою рентабельность и стал центром для научно-исследовательской деятельности в области сельского хозяйства, но и смело заявил о перспективах стать ведущим хозяйством в отрасли отечественного семеноводства.

1 марта «Дубовицкое» отметило 15-летний юбилей. Достичь за эти полтора десятка лет удалось серьезных и поистине поражающих результатов. Сегодня опытное хозяйство без преувеличений одно из самых перспективных не только на Орловщине, но и в нашей стране.

Салис Каракотов, генеральный директор ЗАО «Щелково Агрохим», создавшего опытное хозяйство ООО «Дубовицкое».

У истоков «Дубовицкого» стоял Сергей Борзенков, ныне курирующий развитие АПК в правительстве Орловской области.

Сегодня у руля опытного хозяйства стоит Борис Волков. Планов на будущее много!

У ИСТОКОВ - ПРОФЕССИОНАЛЫ

Все начиналось с СПК «Дубовицкий», у руля которого стоял Сергей Борзенков. В начале нулевых Сергей Петрович узнал о новом национальном проекте по развитию сельского хозяйства и решил воспользоваться шансом, предоставленным государством. Садоводческий кооператив требовал развития, нужно было повышать производительность труда, а с имевшимися на тот момент ресурсами такая цель казалась попросту недостижимой. Ресурсов для рывка не хватало. Но, к счастью, появился инвестор, который помог выйти небольшому СПК на новый уровень, - ЗАО «Щелково Агрохим». Днем рождения ООО «Дубовицкое» символично стало 1 марта, время, когда у аграриев начинается новый сезон, новая жизнь.

Создание опытного хозяйства «Щелково Агрохим» дало импульс развитию жизни на селе. В достаточно отдаленном и небогатом районе Орловщины - Малоархангельском - появилось предприятие, способное обеспечить сельское население рабочими местами, хорошей заработной платой, дать социальные гарантии.

Предприятие и по сей день держит курс, заданный профессионалами, в первую очередь генеральным директором ЗАО «Щелково-Агрохим» - доктором химических наук и членом-корреспондентом РАН Салисом Каракотовым.

Только за первые 5 лет существования команде ООО «Дубовицкое» удалось достичь колоссальных результатов: площадь пашни увеличилась с 3 тысяч га до 7,4 тысячи га, выросла заработная плата, разросся штат сотрудников, и, конечно, пошли вверх показатели урожайности. Помимо растениеводства в «Дубовицком» активно стало развиваться животноводство, молочное и мясное.

Передовые технологии обработки и повышения плодородия почв, наращивание производственных мощностей, улучшение качества продукции растениеводства, автоматизация и использование международного научного опыта, бережное отношение к кадрам - постулаты, которыми в «Дубовицком» руководствовались в момент создания и руководствуются по сей день.

Бессменный руководитель хозяйства Сергей Борзенков все же покинул свой пост в 2017 году. Руководство Орловской области высоко оценило его вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли региона и страны: Сергей Петрович возглавил департамент сельского хозяйства, а затем стал заместителем председателя правительства области по развитию агропромышленного комплекса.

Сегодня у руля «Дубовицкого» стоит Борис Волков.

ЧТО ПОСЕЕШЬ, ТО И ПОЖНЕШЬ

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Уже в начале марта, когда на улице еще трещит мороз и поля покрыты снегом, на подъезде к «Дубовицкому» можно увидеть множество грузовиков, стоящих в очереди за семенами. Отсюда, из небольшого орловского села, большегрузы повезут семенной материал в разные регионы России: от Калининграда до Дальнего Востока, от Крыма до Амура. География поставок семян у опытного хозяйства очень широка, практически во всех регионах России на полях колосится и зреет элитное зерно из «Дубовицкого».

К сегодняшнему дню аграрии активно включились в работу. В южных регионах России уже наступила климатическая весна, в Ставрополье, Краснодаре, Крыму посевная начнется совсем скоро. Поэтому спрос на семена велик, а с учетом того, что в нашей стране не так много семеноводческих предприятий, отдыхать команде «Дубовицкого» некогда.

- Особым спросом в России пользуется озимая и яровая пшеница, в последние годы высок спрос на сою. Это культуры наибольших площадей посева. Мы предлагаем партнерам 7 сортов пшеницы и 4 сорта сои, при этом стараемся реализовывать семена класса элита, - рассказывает Алексей Талызин, главный агроном ООО «Дубовицкое». - Большую помощь в реализации семян нам оказывает «Щелково-Агрохим». Также компания предоставляет весь набор препаратов для защиты растений, важно, что это отечественная продукция.

Материал семеноводческого комплекса «Дубовицкого» не только не уступает по качеству зарубежным образцам, но по ряду факторов и превосходит их. Ежегодный прирост урожая и рекордные показатели говорят сами за себя.

За созданием семенного материала стоят современные научные разработки. В «Дубовицком» производятся районированные сорта, которые выводятся с учетом агроклиматических условий. С полей зерно поступает в семенной комплекс, здесь происходит подработка, идет подготовка семян. Затем семена упаковываются в специализированную тару «биг-бэги» и отправляются в путешествие по стране. Логистика у хозяйства налаженная, часть продукта доставляется автомобильным транспортом, часть железнодорожным. В год в среднем реализуется порядка 6 - 7 тысяч тонн семенного материала.

У «Дубовицкого» есть постоянные покупатели, каждый год приходят и новые. Причем неважно, крупный это аграрный холдинг или простой фермер: здесь не делают разделения между аграриями. В хозяйстве идут навстречу всем, стараясь обеспечить высококачественными семенами.

Помимо семенных культур на полях выращиваются и культуры продовольственные. Это пшеница яровая и озимая, соя, кукуруза, овес, горох, фасоль. Урожаи с каждым годом становятся богаче.

- 2020-й для Дубовицкого сложился хорошо, мы получили рекордный урожай практически всех сельскохозяйственных культур. Валовой сбор зерна сельхозкультур составил без малого 40 тысяч тонн. Урожай озимой пшеницы в прошлом сезоне был на уровне 70 центнеров с гектара, яровая пшеница - 62 центнера с гектара, кукуруза дала зерна 90 центнеров с гектара, - говорит об итогах сезона Алексей Иванович.

Конечно, это результат большой целенаправленной работы. Ежегодно здесь проводится сортосмена, совершенствуются технологии, применяются более перспективные препараты при выращивании. Урожаи улучшаются, с хорошей прибавкой предприятие идет на протяжении последних трех лет. И потенциал не исчерпан.

КУРС НА РАЗВИТИЕ

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На сегодняшний день «Дубовицкое» является предприятием полного цикла, способным обеспечить все свои нужды. Это не только больше 7 тысяч гектар плодородной пашни, но и огромный элеватор на 30 тысяч тонн зерна, новые склады для хранения семян и продовольствия, весовое хозяйство, где происходит взвешивание загруженных автомобилей и оформление сопутствующих документов, лаборатория, оснащенная по последнему слову техники, автопарк, строится большая автомастерская по обслуживанию техники.

- Только за 5 лет моей работы серьезно усовершенствовалась материально-техническая база хозяйства. Новыми мощными тракторами и автомобилями усилен автопарк сельскохозяйственной техники, приобретены сеялки, широкозахватная техника, в частности бороны для закрытия влаги, культиваторы для предпосевной подготовки, - рассказывает главный агроном.

Есть у «Дубовицкого» и животноводческий сектор. На территории хозяйства расположен пока что небольшой комплекс, в котором содержится несколько сотен голов КРС. Развивается овцеводство. И в сторону развития животноводства предприятие намерено делать шаги уже в нынешнем году.

- На сегодняшний день ферма вмещает 450 голов крупного рогатого скота, овец около 550. У нас в планах расширение и модернизация комплекса с созданием максимально комфортных условий для животных. Кроме того, мы стараемся сделать так, чтобы ни один продукт не пропал даром, поэтому построили небольшое кормопроизводство. Корма для поголовья выращиваем и делаем сами: сенаж, силос, сено. Здесь же изготавливаются комбикорма из остатков зернового хозяйства, - говорит генеральный директор ООО «Дубовицкое» Борис Волков.

КАЧЕСТВО НА КОНТРОЛЕ

Вся продукция, и семенная, и продовольственная, проходит жесточайший контроль качества. Урожай пропускается через специализированный фотосепаратор. Это оптический сортировщик, сложное оборудование, позволяющее осуществить сортировку, основываясь на цвете продукта. В нем происходит отбраковка семян и вредных примесей. По качеству сепарации эта машина не имеет равных.

Есть в «Дубовицком» и своя лаборатория. К культурам применяются высокие требования.

- Каждое зерно должно соответствовать целому ряду параметров. Это энергия прорастания, всхожесть, жизнеспособность, чистота, выполненность, крупность, масса 1000 семян, влажность, сила роста, зараженность вредителями и болезнями, - объясняет Светлана Каурова, заведующая лабораторией ООО «Дубовицкое».

Собственный «исследовательский центр» оборудован по последнему слову техники. Мощностей хватает для того, чтобы провести все необходимые анализы в короткий срок. Однако, прежде чем продукция поступит в оборот, ее ждет обязательная сертификация.

- Пробы обязательно отправляют в филиал Россельхозцентра по Орловской области. Здесь специалисты аттестованной лаборатории исследуют образцы на соответствие стандартам ГОСТа, - рассказывает Светлана Анатольевна.

Только после множественных исследований и с отметкой «соответствует Государственному стандарту» зерно отправится на продажу.

НА СТРАЖЕ УРОЖАЕВ - НАУКА

Времена, когда в земледельческом промысле использовались только лопата да тяпка, давно остались в прошлом. Сегодня сельское хозяйство способно существовать и активно развиваться только в тесном сотрудничестве с наукой. На базе ООО «Дубовицкое» есть научно-технический отдел «Щелково Агрохим». Здесь постоянно исследуются новые препараты, сначала на опытных участках, а затем на производственных.

- Наука неотделима от сельского хозяйства. Без нее замедляется развитие, именно современные научные достижения и разработки позволяют двигаться вперед. Жизнь не стоит на месте, мы должны идти вслед за научно-техническим прогрессом, - уверен глава предприятия Борис Волков.

Без ежегодного внедрения новых продуктов, новых технологических приемов «Дубовицкое» не обходится. Для этого у предприятия есть надежный партнер - ЗАО «Щелково Агрохим».

- «Дубовицкое» - территория для обмена научным и практическим опытом. У нас ежегодно проходят семинары, организованные нашим акционером - компанией «Щелково-Агрохим», в ходе которых специалисты из разных уголков России делятся наработками, успехами. Участниками подобных мероприятий становятся сотни ученых-аграриев и практиков сельскохозяйственного производства, - говорит Борис Николаевич.

Впрочем, лучше слов об интеграции передового научного опыта в АПК говорят показатели ООО «Дубовицкое». Так, хозяйство практически достигло мирового уровня урожайности сои. А ведь Орловская область - самый северный регион, в котором вообще возможна культивация этой культуры. Мировыми лидерами по выращиванию сои являются США, Аргентина - страны с целым рядом благоприятных условий для этой стратегически важной сельхозкультуры. Урожайность сои в мире составляет порядка 25 центнеров с гектара. В «Дубовицком» в деляночных опытах удается собрать от 30 центнеров с гектара. Как же так?

ОБОГНАТЬ США? ЛЕГКО!

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Сейчас, когда до сева еще два месяца, на производстве уже ведется обработка семян сои. Протекает процесс при помощи высокотехнологичного оборудования, доставленного из Аргентины, - машины «Арбо». Научные опыты, поставленные в «Дубовицком», доказывают: заблаговременная обработка семян дает прекрасный результат. В настоящий момент семена обрабатывают за 60 суток до высева.

В машине центробежного типа последовательно осуществляется нанесение специальных средств. Вначале идет фунгицидный протравитель, чтобы гарантированно уничтожить инфекционные начала. Он смешан с полимерным материалом. Следующая операция - нанесение поверх полимерного слоя смеси инокулянта со стабилизатором. Инокулянт дает возможность в дальнейшем связывать из воздуха газообразный азот и переводить его в доступное для растения сои аммиачное состояние. Третий слой - порошок тонкодисперсного помола, обеспечивающий текучесть семян.

- Таким образом, каждое семя оказывается защищено от болезней, обеспечено агрессивной культурой бактерий в комфортной для них среде, эффективно опылено оболочкой из порошка, семена легко скользят. Весь процесс обработки занимает несколько секунд. Мы соединили науку и производство в условиях опытного хозяйства. Это современные машины, современные технологии, и двигает их «Щелково Агрохим», - рассказывает Виктор Щедрин, начальник научно-технологического отдела.

При стандартном способе обработки семян процесс становится возможным лишь при положительных температурах окружающего воздуха. Но «Дубовицкое» использует передовые технологии, позволяющие производить подготовку к сезону сева, когда на улице еще минусовые температуры.

- В ближайшие годы мы планируем выйти на урожай сои в 30 - 35 центнеров с гектара. Мы точно можем стать лидером в Центральной России и России в целом. У предприятия все для этого есть: кадры, техника и надежный партнер «Щелково Агрохим», - говорит Борис Волков.

ЛЮДИ - ГЛАВНЫЙ РЕСУРС

Конечно, дело тут не только в научных достижениях. Успешное функционирование и развитие предприятия было бы просто невозможно без его людей и без четких управленческих решений. Каждый сотрудник, от грамотного руководителя до трудолюбивого работника, - это звено единой непрерывной цепи. В «Дубовицком» устоялся слаженный коллектив профессионалов, знатоков своего дела.

- Самое ценное в производстве - это люди. У нас трудится полторы сотни человек. Есть те, кто работает с момента основания предприятия, - рассказывает глава «Дубовицкого».

Борису Николаевичу удалось организовать планирование, обеспечить четкую, слаженную работу и синергию. Честный труд достойно оплачивается и ценится: по итогам 2020 года средняя зарплата сотрудников хозяйства составила 45 тысяч рублей. Это выше, чем в среднем по Орловской области. Работники постоянно проходят обучение, повышают квалификацию, имеют полный социальный пакет.

- Без простых людей: тружеников, механизаторов, водителей, трактористов, разнорабочих - успеха не будет, - уверен гендиректор ООО «Дубовицкое» Борис Волков. - Человеческий ресурс - это главное.

Ольга СУПОНЕВА

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