Изменения были утверждены на заседании Воронежской областной Думы в ходе первой корректировки параметров бюджета области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.– Доходы региональной казны в этом году в целом выросли на 487 млн рублей, расходы — почти на 8,1 млрд рублей, – отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов. – За счет направления остатков средств бюджета прошлого года, а также перераспределения финансов между департаментами, дополнительные ассигнования в объеме 820 млн рублей были выделены на совершенствование региональной системы здравоохранения и поддержку наших медработников, что особенно важно в период пандемии.Как подчеркнул председатель парламентского Комитета по охране здоровья Иван Мошуров, корректировка областного бюджета на этот год проведена своевременно, что позволит оперативно решить возникшие вопросы.– 275 млн рублей пойдут на приобретение медицинского оборудования. Это очень важный вопрос, потому что сегодня материально-техническая база первичного звена здравоохранения во многом устарела и уже требует обновления. В корректировку удалось включить закупку новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов для сел региона. Общая стоимость объектов, которыми в этом году должны заменить старые или находящиеся в приспособленных зданиях ФАПы, составляет 257 млн рублей. Еще 18,5 млн рублей поступят на обеспечение функционирования нового корпуса детского противотуберкулезного отделения, – перечислил Иван Мошуров.79 млн рублей будет направлено на приобретение лекарственных препаратов для лечения больных с COVID-19 и 43,2 млн рублей на стимулирующие выплаты медикам, участвующим в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Еще 4 млн рублей заложено на приобретение спецодежды для медицинских работников.Как подчеркнул Иван Мошуров, при подготовке изменений в бюджет региона в обязательном порядке учитывались наказы избирателей.– У каждого из депутатов фракции «Единая Россия» в работе целая папка просьб, полученных от граждан, в том числе, касающихся сферы здравоохранения. Понятно, что выполнить их все одновременно не представляется возможным, но добиваться их максимально широкого включения в различные областные программы – наша прямая задача, – отметил Иван Мошуров.Фото предоставлено пресс-службой Воронежской областной Думы