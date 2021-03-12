В Воронеже на начальный этап строительства подстанции скорой помощи заложили 250 млн рублей из бюджета региона

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Финансирование на это направление утвердили на заседании Воронежской областной Думы в рамках корректировки бюджета и областной адресной инвестпрограммы.

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– Ассигнования из казны области на строительство различных социальных и инфраструктурных объектов выросли на 1,9 млрд рублей и составляют 8,6 млрд рублей. Увеличение финансирования по ряду актуальных направлений удалось добиться при активном участии депутатского корпуса, – подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов. –250 млн рублей на 2021 год заложено на возведение подстанции скорой медицинской помощи в Центральном районе Воронежа.

В целом на строительство и реконструкцию учреждений здравоохранения Воронежской области в 2021 году запланировано направить более 4 млрд рублей.

Кроме того, в текущем году, благодаря проведенным корректировкам бюджета, будут закуплены новые автомобили для служб скорой помощи в Воронежской области.

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– Депутаты от фракции «Единая Россия» в постоянном режиме работают с населением. Было много вопросов по доступности первичного звена здравоохранения, работе скорой помощи – в плане оперативности обслуживания. Поэтому депутаты подняли вопрос о выделении средств на обновление парка машин скорой помощи. В итоге на приобретение скоропомощных автомобилей направлено 138,6 млн рублей, – отметила руководитель фракции «Единая Россия» в Воронежской областной Думе, председатель Комитета по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова.

Фото предоставлено пресс-службой Воронежской областной Думы