Наше здоровье в наших руках: как предотвратить заболевания почек

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11 марта празднуется Всемирный день почки. От хронической болезни почек (ХБП) страдает около 9% населения земного шара, согласно последнему проведенному исследованию. И больше половины заболевших не знает о своем состоянии, а на первой стадии заболевания не знает о нем около 90 - 95% пациентов. К сожалению, правильное лечение люди очень часто начинают получать поздно. Однако болезни почек можно предотвратить, достаточно лишь уделить себе и своему здоровью чуть больше внимания. Кто входит в группу риска по заболеваниям почек, какие тревожные звоночки посылает наш организм, какие анализы нужно сдавать, чтобы выявить патологию, а главное, какие профилактические меры может принять каждый из нас уже сегодня, рассказал Евгений Конюхов, медицинский директор Группы компаний «Клиники диализа».

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Сегодня, 11 марта, празднуется Всемирный день почки. Какую функцию почки выполняют в нашем организме, за что в ответе?

- Почки выполняют ряд жизненно важных функций, являясь естественным фильтром для организма: отвечают за мочевыделение, формирование гормонов, кроветворение. Почки являются системой очистки и выведения продуктов распада, токсинов, лишней жидкости. Они влияют на регуляцию кровяного давления, сохранение водного и соляного баланса.

Чем «болеют» наши почки?

- Болезни почек можно разделить на генетически обусловленные и на приобретенные. Орган подвержен инфекционным заболеваниям, воспалительным процессам, различным хроническим болезням, которые могут в конечном итоге привести к почечной недостаточности.

На какие тревожные звоночки стоит обратить внимание и когда пора идти к врачу?

- Нужно внимательно следить за своим здоровьем и обращаться к врачу, когда появляются какие-либо изменения, которые могут свидетельствовать о нарушении функции почек. На что мы можем обратить внимание сами, так это на изменения в моче. Любой человек заметит ее окрашивание в красный цвет, что может говорить о наличии эритроцитов. Красноватый окрас может быть связан как с патологией мочевыводящих путей, так и с негативными изменениями в здоровье самих почек. Также говорить об отклонении от нормы может осадок в моче, иногда появление необычного запаха. Я и не говорю о симптомах, которые «лежат на поверхности»: болях в спине, боку, проблемах с мочеиспусканием, отечности нижних конечностей.

Эти симптомы свидетельствуют о хронических болезнях почек?

- Нет, сразу беспокоиться не надо. О хронической болезни почек (ХБП) мы можем говорить, если симптомы сохраняются в течение трех месяцев, несмотря на получаемое лечение. Чтобы определить, есть ли патология, нужно провести простые исследования. У врачей-нефрологов есть грустная поговорка: почки умирают молча. К сожалению, это так. Часто симптомы появляются тогда, когда около 50% почечной ткани уже утрачено. Поэтому бывает, что пациент узнает о своих проблемах случайно. Например, готовится женщина к беременности, делает УЗИ органов малого таза, а оно показывает, что есть отклонения от нормы. Нередко выявляются патологии при компьютерной томографии, ядерно-магнитном резонансе. Любое структурное изменение в почках, даже никак себя не проявляющее, требует консультации врача-специалиста.

Кто в группе риска?

- Все пожилые люди старше 65 лет, мужчины (к сожалению, мужской пол больше подвержен ХБП), пациенты с сахарным диабетом, с артериальной гипертензией. Повышение уровня сахара в крови и гипертония влияют на развитие болезней почек, для людей с такими диагнозами обязательно ежегодное обследование. Кроме того, значительно повышает риск развития ХБП курение, злоупотребление алкоголем, лишний вес, любые сердечно-сосудистые заболевания будут влиять на функцию почек. Стоит уделить особое внимание здоровью людям с любыми аномалиями развития почек и мочевыводящих путей (удвоение, поликистоз), с воспалительными заболеваниями, например, если человек несколько раз в год переносит цистит или пиелонефрит. Еще необходимо обратить внимание на следующий фактор. Мировая медицина научилась выхаживать младенцев с маленькой массой при рождении, до килограмма. У таких детей может быть низкая масса нефронов. Если вы знаете, что при рождении вас выходили, то обязательно нужно уделить повышенное внимание здоровью почек. Вообще, я бы рекомендовал каждому человеку в возрасте 45 лет и старше раз в год обследоваться.

Даже без наличия симптомов?

- Конечно. Наше здоровье в наших руках, позаботьтесь о нем.

И какие же анализы нужно сдать, чтобы убедиться в здоровье почек или, напротив, наличии патологии?

- Исследование несложное. Два простых анализа - анализ крови на креатинин и мочи на альбумин. Есть формулы, которые рассчитывают скорость клубочковой фильтрации, показателя, с помощью которого врач определит, насколько хорошо работают почки, какие есть изменения. Для определения стадии уровня повреждения почек можно сдать мочу на альбумин или на белок. Почечную недостаточность можно и нужно предупредить. Также у жителей Орла и Орловской области есть возможность получить бесплатную консультацию специалистов-нефрологов в центре гемодиализа ДИАЛАМ+. Мы готовы помочь обществу и пациентам в решении вопроса раннего лечения и профилактики заболеваний почек. Наш врач определит наличие тех или иных факторов риска, сможет оценить наличие или отсутствие заболевания на момент консультации и назначить исследования. Такая консультация для всех желающих бесплатная! Чтобы получить консультацию, необходимо записаться по телефону 8 (4862) 44-31-54.

Пациенту все же поставлен диагноз «почечная недостаточность». Что дальше?

- Если орган уже не может выполнять свою непосредственную функцию и очищать кровь, в дело вступает так называемый аппарат «искусственная почка». В России для любых категорий граждан абсолютно бесплатна процедура заместительной почечной терапии или гемодиализа. Пройти процедуру любой россиянин может как в государственной, так и в частной клинике, все расходы покрываются по полису ОМС. Благодаря государственно-частному партнерству сейчас дефицита диализных мест нет. Однако каждый должен понимать: на искусственной почке жизнь изменится, как ни крути, она будет зависеть от гемодиализа. Несколько раз в неделю по несколько часов каждый пациент проводит в клинике. Да, гемодиализ спасает жизнь, но жизнь по ряду параметров начинает подчиняться ему. Цель любого врача-нефролога состоит в том, чтобы максимально отсрочить начало заместительной почечной терапии. Повторюсь: любое заболевание лучше предупредить, чем лечить. Именно поэтому мы и запускаем бесплатные консультации в нашей клинике.

Как предупредить болезни почек? Что каждый из нас может сделать для поддержания своего здоровья?

- Позаботьтесь о себе, следите за своим состоянием. Как бы банально это ни звучало, ЗОЖ приносит результаты, позволяет не только быть здоровым, но и продлить жизнь. Нет никаких сложных рекомендаций: следите за весом, занимайтесь физкультурой - не обязательно бегать марафоны, просто больше двигайтесь, исключите вредную пищу и познакомьтесь со здоровым питанием, откажитесь от алкоголя и курения, не переохлаждайтесь. И самое главное - вовремя обращайтесь к специалистам. Ни один врач не скажет, что пациент зря потратил его время, а вот фразу «волнения излишни, у вас все хорошо» каждый скажет с удовольствием.

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Беседовала Ольга СУПОНЕВА.

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