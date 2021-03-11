Новые люди получили более 3 тысяч заявок на участие в реалити-шоу «#ДебатыКандидаты»

Участие в шоу для кого-то может стать ключом к большой политике (18+).

Партия «Новые люди» 11 марта завершила прием заявок на первое в России политическое реалити-шоу #ДебатыКандидаты. Со всей страны поступило 3071 обращение, сообщает пресс-служба партии.

До 24 марта их рассмотрит компетентное жюри. Оно выберет 30 участников, которые поборются за 30 миллионов рублей.

Свои заявки подали кандидаты из 70 регионов страны. Большинство участников - молодые люди и девушки в возрасте от 21 года до 35 лет: 1689 человек (55%). Самым взрослым стал 73-летний пенсионер из Кемеровской области, тогда как самой молодой претендентке 21 год, это студентка из Подмосковья. Большинство заявок на участие в конкурсе - 73% - подали мужчины, а 27% - женщины.

- Это смелый и яркий проект для российской политики. Мы хотим показать, что процесс подбора кандидатов может быть не только кулуарным, но и абсолютно открытым. И самое главное, что кандидатом может стать любой человек, который хочет развития своей стране, даже из самой глубинки, и даже не имеющий политического опыта, - говорит секретарь Орловского отделения партии «Новые люди» Максим Марков.

В состав жюри войдут капитан команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев и другие известные люди.

В состав жюри конкурса войдут председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев, блогер Рамис Япаров и капитан команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев, а также приглашенные эксперты - знаменитые политические и общественные деятели. Модератором реалити-шоу будет телеведущая Тая Тонкова.

Заявки принимали на сайте проекта kandidat.newpeople.ru. Со временем на этой странице появится информация об участниках и о выходе новых серий. Первую зрители увидят уже в начале апреля. Шоу #ДебатыКандидаты будет транслироваться на YouTube-канале партии «Новые люди» и в Instagram.

В финальный этап конкурса выйдут трое лучших. Их определят не только члены жюри, но и зрители реалити-шоу.

Участников поселят в один дом, где они будут готовиться к выполнению заданий. Для кандидатов проведут тренинги представители медиаиндустрии. Конкурсантам предстоит пройти испытания, где они смогут проявить себя и получить полезный для политиков опыт.

Победители получат возможность стать кандидатами от партии «Новые люди» на предстоящих выборах в Госдуму и заксобрания регионов в сентябре 2021 года.