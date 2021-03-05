«Когда человек врет, это сразу чувствуется»: орловчанка рассказала, тяжело ли быть женщине прокурором

Екатерина Бочарова: "Наша профессия не просто интересная, но и очень нужная людям". Фото: пресс-служба прокуратуры Орловской области

На пороге самый весенний и нежный праздник – Международный женский день. В преддверии 8 марта редакция «КП-Орел» просто не могла не рассказать об орловчанках, которые как в незабвенном советском фильме - спортсменки, комсомолки и, наконец, просто красавицы.

Одна из таких прекрасных дам – старший советник юстиции (полковник) Екатерина Бочарова. Уже двадцать лет она служит в прокуратуре и выступает гособвинителем по самым сложным, резонансным и жестоким уголовным делам.

- Екатерина Вячеславовна, вы сразу определились с профессий, которой хотите заниматься?

- Я решила, что хочу стать юристом еще в школе. Участвовала во всех правовых олимпиадах. После окончания школы поступила в наш орловский Юридический институт, закончила его с красным дипломом в 2001 году. Затем сразу попала в прокуратуру. Начинала с должности помощника прокурора Советского района города Орла.

- А чем вас привлекла работа в прокуратуре? Почему выбрали именно это ведомство?

- Здесь очень разносторонний профиль деятельности, можно получить большой профессиональный и жизненный опыт. К тому же, мне всегда хотелось помогать людям. Получаешь очень большое удовлетворение, когда видишь, что преступник наказан, а права потерпевших восстановлены.

- Мы знаем, что вы занимаетесь в основном особо тяжкими, громкими и сложными уголовными делами. Тяжело каждый раз сталкиваться с такими историями?

- С первых дней работы у меня была специализация - поддержание обвинения в суде. Конечно, иногда бывает непросто. За каждым делом стоит человеческая судьба. Поэтому мы не можем допустить осуждения невиновного. Для этого мы досконально исследуем все доказательства, все перепроверяем и лишь потом высказываем свою позицию о виновности.

Это очень ответственно. В суде мы как на передовой и нет такого, чтобы мы работали только с бумажками.

- У вас такой большой опыт работы. Скажите, вы можете определить по поведению человека, лжет он или нет?

- Да. Это как раз тот психологический навык, который у меня выработался во время работы гособвинителем. Редко кто из подсудимых говорит правду и признает себя виновным.

Когда человек пытается обмануть, это сразу чувствуется. Кстати, для молодых специалистов мы в обязательном порядке проводим занятия и приглашаем профессиональных психологов, чтобы они тоже смогли научиться распознавать ложь.

- А внешность и поведение человека может быть обманчива?

- Конечно. Иногда бывает с виду нормальный, обычный и даже слабый человек, а совершает страшные преступления. Был в моей практике случай, когда обвиняемый в зал судебного заседания на костылях еле-еле заходил. Ему дали пожизненный срок, ведь он уже был судим и убил несколько человек.

- Как вы справляетесь со стрессом?

- Не могу сказать, что мы в постоянном стрессе. Все-таки моральное удовлетворение от выполненной и доведенной до конца работы придает сил. Конечно, как и у всех бывает усталость, но приходишь домой, растворяешься в домашних делах, семье и обо всем забываешь.

У меня муж, двое детей – мальчику восемь лет, девочке уже пятнадцать. Стараюсь с ними проводить все свободное время. Гуляем всей семьей, путешествуем, ходим в кино и даже кулинарим, все вместе делаем круассаны с шоколадом.

- Любите готовить?

- Дома мне нравится готовить, придумывать новые салаты, экспериментировать. А моим домочадцам быть дегустаторами. Дети обожают салат «Цезарь» в моем исполнении, а муж лагман.

- А есть еще какие-то хобби или увлечения?

- Работа в моей жизни занимает много времени, на хобби его уже не остается. Но в свободную минутку люблю почитать. В последнее время очень нравятся книги Паоло Коэльо.

- У вас уже взрослая дочка. Не задумывается пойти по маминым стопам в прокуратуру?

Да, она уже определяется с тем идти ли ей в нашу профессию или нет. Начинает интересоваться. На самом деле, я буду рада, если она решит пойти по моим стопам. Я считаю, что это не просто интересная профессия, но и очень нужная людям. Лично я ни дня не жалела, что выбрала ее. Всегда с радостью иду на работу, ощущая, что выполняю очень важную и ответственную миссию.