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Общество

В работе следователя нет места страху: 23-летняя орловчанка не дает спуска преступникам

Татьяна Плахова знает, как вывести нарушителей закона на чистую воду
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Татьяна Плахова не дает спуска нарушителям закона!

Татьяна Плахова не дает спуска нарушителям закона!

Фото: Из личного архива героя публикации

На пороге самый весенний и нежный праздник – Международный женский день. В преддверии 8 марта редакция «КП-Орел» просто не могла не рассказать об орловчанках, которые как в незабвенном советском фильме - спортсменки, комсомолки и, наконец, просто красавицы.

Следователь Мценского отдела следкома Татьяна Плахова только пару лет назад закончила университет, но уже знает, как вывести на чистую воду преступника.

- Как такие хрупкие девушки выбирают такую неженскую профессию?

- Я училась на юридическом факультете и в профессию следователя влюбилась еще во время студенчества. Во многом поспособствовала практика. Я была помощником у действующего следователя и совместная работа очень сильно впечатлила меня. Я видела, какое сотрудники СК делают важное для общества дело. В тот момент поняла, что должна выбрать этот путь.

- В таком молодом возрасте и такой серьезный шаг. А в вашей семье не было следователей?

- Никто из моих родственников не работал ни в каких в правоохранительных органах. Я, можно сказать, первооткрыватель.

- И как же родители отнеслись к тому, что их дочь погрузится в мир криминала?

- Они мной гордятся! И уважают мой выбор. С пониманием относятся, если я долго их не навещаю.

- Служба отнимает все время?

- Личную жизнь и работу совмещать очень непросто. Я стараюсь все свое свободное время уделить родным, хотя, порой, пропускаю семейные праздники, не могу приехать на выходные. Но близкие относятся к этому с пониманием.

- Помимо дефицита свободного времени, что самое сложное в вашей службе?

- Работа следователя – это работа с людьми, чаще всего с людьми непростыми. К каждому нужно найти подход, подобрать ключ.

- И какие уголовные дела вы расследуете?

- За время службы в моем производстве находились дела об убийстве, причинении тяжкого вреда здоровью, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы, в том числе и о половом сношении с не достигшим 16-летнего возраста лицом, также преступления против конституционных прав и свобод, против собственности, коррупционной направленности. И другие.

- Вы молодая девушка, и приходится общаться с людьми, совершившие, порой, жуткие вещи. Не страшно?

- При взаимодействии с преступниками нет места страху. Это наша работа. Самая важная ее часть.

- Как разгружаетесь, отдыхаете от службы?

- Читаю художественную литературу.

- Наверное, в числе любимых книг детективы?

- В том числе. Люблю классику, фэнтези. А самые любимые произведения – «Мастер и Маргарита» Булгакова и «Преступление и наказание» Достоевского.

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