Есть девушки в орловском ОМОНе: Валерия Сандуляк стреляет в яблочко из автомата и вышивает крестиком

Валерия Сандуляк: "Для меня спорт – эта вся жизнь"
Фото: Личный архив героя публикации
На пороге самый весенний и нежный праздник – Международный женский день. В преддверии 8 марта редакция «КП-Орел» просто не могла не рассказать об орловчанках, которые как в незабвенном советском фильме - спортсменки, комсомолки и, наконец, просто красавицы.
Сегодняшней героиней нашего проекта стала не просто девушка в погонах. Старший сержант Валерия Сандуляк уже не первый год несет службу в ОМОНе регионального Управления Росгвардии.
- Валерия, как такой хрупкой девушке удалось прижиться в столь неженской профессии?
- С Росгвардией меня связал спорт. Да и выдержка, стойкость и бойцовский характер, который достался мне от отца в трудовых буднях очень помогает. Папа у меня мастер спорта по биатлону и сейчас тренирует нашу сборную в Ненецком автономном округе.
Атмосфера у нас дружеская в коллективе. Есть большой стимул тянуться за ребятами по физическим нормативам, продолжать постоянные тренировки.
- Значит вы со спортом на «ты» с самого детства?
Валерия занимается спортом с раннего детства
Фото: Личный архив героя публикации
- Да, для меня спорт – эта вся жизнь. Бег, легкая атлетика. Участвовать в соревнованиях начала еще в школе, когда жили в Болхове. Потом продолжила в вузе, поступила в Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма.
- В каком виде спорта выступали?
- В биатлоне, затем в полиатлоне. Влияние папы, наверное, все-таки сказывается. Сейчас у меня звание кандидата в мастера спорта по биатлону и кандидата в мастера спорта по полиатлону.
- Валерия, а как вы решились пойти служить в ОМОН? Не страшно?
- После академии я сначала пошла служить в патрульно-постовую службу полиции, затем уже перешла в Росгвардию. Нисколько не пожалела. Знаете, мне нравится служить в ОМОНе. Здесь какой-то особый дух дружбы и взаимовыручки. В тому же меня очень радует, что спорт у нас всегда в почете.
Насчет страшно или нет, не знаю. Работа у нас такая. Наши ребята всегда подставят плечо, да и не в моем характере чего-то бояться.
- С приходом на службу со спортом не завязали?
- Нет, что вы. Каждый день спортзал. Нужно постоянно держать себя в форме. Не так давно успешно сдала специальный спортивный комплекс на присвоение нагрудного знака «Спортсмен Росгвардии».
Валерия Сандуляк: "Для меня спорт – эта вся жизнь"
Фото: Личный архив героя публикации
- И как, успешно прошли испытания?
- Было непросто – в обязательной программе и силовые упражнения, и кросс на один и пять километров, и стрельба из автомата Калашникова и пистолета Макарова, но мне же не впервой.
Нужно было сделать шесть выстрелов из автомата Калашникова. Все шесть раз попала в десятку. Немного сложнее было со стрельбой из Макарова, но и тут было 35 очков из 36.
- А в каких еще соревнованиях участвовали в последнее время?
В 2020 году участвовала во Всероссийском онлайн-первенстве по комплексу силовых упражнений и в областном первенстве по полиатлону. И там, и там заняла первое место. А в областном кроссе среди профессиональных легкоатлетов – 4 место.
Валерия Сандуляк: "Девушка всегда и при любых обстоятельства должна оставаться девушкой"
Фото: Личный архив героя публикации
- Валерия, а как вам удается сохранять такую женственность, работая в ОМОНе?
- Девушка всегда и при любых обстоятельства должна оставаться девушкой. Спорт – это вся моя жизнь, но в свободное время я люблю вышивать, делать цветы из бумаги, заниматься творчеством, проводить как можно больше время с родными и близкими людьми.