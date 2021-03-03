Есть девушки в орловском ОМОНе: Валерия Сандуляк стреляет в яблочко из автомата и вышивает крестиком

Валерия Сандуляк: "Для меня спорт – эта вся жизнь" Фото: Личный архив героя публикации

На пороге самый весенний и нежный праздник – Международный женский день. В преддверии 8 марта редакция «КП-Орел» просто не могла не рассказать об орловчанках, которые как в незабвенном советском фильме - спортсменки, комсомолки и, наконец, просто красавицы.

Сегодняшней героиней нашего проекта стала не просто девушка в погонах. Старший сержант Валерия Сандуляк уже не первый год несет службу в ОМОНе регионального Управления Росгвардии.

- Валерия, как такой хрупкой девушке удалось прижиться в столь неженской профессии?

- С Росгвардией меня связал спорт. Да и выдержка, стойкость и бойцовский характер, который достался мне от отца в трудовых буднях очень помогает. Папа у меня мастер спорта по биатлону и сейчас тренирует нашу сборную в Ненецком автономном округе.

Атмосфера у нас дружеская в коллективе. Есть большой стимул тянуться за ребятами по физическим нормативам, продолжать постоянные тренировки.

- Значит вы со спортом на «ты» с самого детства?

Валерия занимается спортом с раннего детства Фото: Личный архив героя публикации

- Да, для меня спорт – эта вся жизнь. Бег, легкая атлетика. Участвовать в соревнованиях начала еще в школе, когда жили в Болхове. Потом продолжила в вузе, поступила в Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма.

- В каком виде спорта выступали?

- В биатлоне, затем в полиатлоне. Влияние папы, наверное, все-таки сказывается. Сейчас у меня звание кандидата в мастера спорта по биатлону и кандидата в мастера спорта по полиатлону.

- Валерия, а как вы решились пойти служить в ОМОН? Не страшно?

- После академии я сначала пошла служить в патрульно-постовую службу полиции, затем уже перешла в Росгвардию. Нисколько не пожалела. Знаете, мне нравится служить в ОМОНе. Здесь какой-то особый дух дружбы и взаимовыручки. В тому же меня очень радует, что спорт у нас всегда в почете.

Насчет страшно или нет, не знаю. Работа у нас такая. Наши ребята всегда подставят плечо, да и не в моем характере чего-то бояться.

- С приходом на службу со спортом не завязали?

- Нет, что вы. Каждый день спортзал. Нужно постоянно держать себя в форме. Не так давно успешно сдала специальный спортивный комплекс на присвоение нагрудного знака «Спортсмен Росгвардии».

Валерия Сандуляк: "Для меня спорт – эта вся жизнь" Фото: Личный архив героя публикации

- И как, успешно прошли испытания?

- Было непросто – в обязательной программе и силовые упражнения, и кросс на один и пять километров, и стрельба из автомата Калашникова и пистолета Макарова, но мне же не впервой.

Нужно было сделать шесть выстрелов из автомата Калашникова. Все шесть раз попала в десятку. Немного сложнее было со стрельбой из Макарова, но и тут было 35 очков из 36.

- А в каких еще соревнованиях участвовали в последнее время?

В 2020 году участвовала во Всероссийском онлайн-первенстве по комплексу силовых упражнений и в областном первенстве по полиатлону. И там, и там заняла первое место. А в областном кроссе среди профессиональных легкоатлетов – 4 место.

Валерия Сандуляк: "Девушка всегда и при любых обстоятельства должна оставаться девушкой" Фото: Личный архив героя публикации

- Валерия, а как вам удается сохранять такую женственность, работая в ОМОНе?

- Девушка всегда и при любых обстоятельства должна оставаться девушкой. Спорт – это вся моя жизнь, но в свободное время я люблю вышивать, делать цветы из бумаги, заниматься творчеством, проводить как можно больше время с родными и близкими людьми.